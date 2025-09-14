Hernán Bermúdez se queda en Paraguay: Exsecretario de Tabasco rechaza extradición simplificada

Comparte esta Noticia

ASUNCIÓN.- El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal ‘La Barredora’, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), rechazó someterse a una extradición simplificada y permanecerá detenido en Paraguay mientras se realiza el proceso de entrega a las autoridades mexicanas, informó este domingo la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Bermúdez Requena, alias ‘El Abuelo’ o ‘Comandante H’, tuvo una audiencia telemática este sábado 13 de septiembre con el juez Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado de Asunción Osmar Legal, luego de haber sido detenido en Paraguay en una operación coordinada con México, señaló a EFE un funcionario de la Senad.

“Ordenó el juez que guarde prisión preventiva en la Senad durante este proceso de extradición y él, entonces, seguirá en la Senad por una cuestión de seguridad”, afirmó la fuente.

El funcionario precisó que en la audiencia el juez comunicó a Bermúdez Requena que tiene la opción de acceder a la “extradición abreviada”, un proceso que aseguró es “mucho más sencillo” y que se resuelve en “cuestión de días”, pero el detenido “no aceptó”.

“Entonces, ahora inicia el proceso de extradición ordinario, que sí es un proceso un poco más extenso en el cual México tiene que presentar todas las documentaciones. Tiene más burocracia”, explicó la fuente.

Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad de Tabasco, cuando el ahora senador Adán Augusto López Hernández gobernaba ese Estado (2018-2021), antes de ser secretario de Gobernación en el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

‘El Abuelo’ fue capturado la madrugada del 13 de septiembre en una vivienda lujosa ubicada en la ciudad paraguaya de Mariano Roque Alonso (centro), según informó la Senad en un comunicado.

Fuente: El Financiero