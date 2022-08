“Si están acomplejadas, háganse cirugía”: aconseja Yeri Mua.

Comparte esta Noticia

“Me duele todo”, afirmó la influencer y reina del Carnaval de Veracruz, Yeri MUA en su transmitió en vivo luego de someterse a una cirugía para aumentar sus senos en Colombia.

La veracruzana también exhortó a quienes “estén acomplejadas” a realizarse cirugía y a “atenderse psicológicamente para sanar”.

De esta forma la joven platicó que siempre se sintió acomplejada por sus senos pequeños y otras imperfecciones, siendo la razón por la que se ha sometido a varias cirugías a su temprana edad y puesto a dieta, compartiendo una fotografía de ella en el 2015.

Desde la cama de un hospital, Yeri MUA compartió que le dolía todo luego de que le colocaran implantes de 400cc, una talla aproximada de sostén entre C, D o E.

Dijo que estaba impresionada e impactada tras la cirugía, mostrando sus nuevos senos, justo en el momento en que le daban de comer.

Reveló que está feliz de ver su cuerpo tras someterse a la operación: “Es un sentimiento hermoso ver tu cuerpo como quieres… Sobre todo si eres insegura con una parte de tu cuerpo y por fin lo ves como tu soñaste es ¡Wow! Es muy bonito… Pero como les digo… Una cirugía no arregla tus sentimientos. Yo en estos días voy a tomar terapia con la psicóloga ¿Sí me explicó? Porque me van a seguir cosas por dentro que yo tengo que arreglar. Entonces, para no deprimirme yo voy a atenderme psicológicamente…”

Su pareja Brian Villegas “Paponas”, la acompañó durante la transmisión y dijo que veía a Yeri MUA más fuerte y completa que en sus dos anteriores cirugías.

Mientras que Yeri MUA reveló que no podrá alzar los brazos durante diez días.