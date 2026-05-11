Rafa Marín dialoga con empresarios y comerciantes de la Central de Abastos de Cancún

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CANCÚN.- Rafael Marín Mollinedo sostuvo un encuentro con empresarios, comerciantes y productores de la Central de Abastos de Cancún, donde dialogó sobre la situación económica que enfrenta Quintana Roo y los desafíos que atraviesan diversos sectores productivos de la entidad.

Durante la reunión, Rafa Marín recorrió las instalaciones y convivió con representantes del sector comercial, con quienes intercambió opiniones sobre las condiciones económicas actuales, así como las necesidades de quienes participan diariamente en la distribución alimentaria y las actividades productivas del estado.

Los asistentes destacaron la trayectoria de Marín dentro del movimiento de la Cuarta Transformación y señalaron que su experiencia tanto en el ámbito empresarial como en el servicio público le ha permitido desarrollar una visión enfocada en la organización y la eficiencia administrativa.

Asimismo, algunos empresarios recordaron su paso por la Agencia Nacional de Aduanas, etapa en la que —afirmaron— se alcanzaron niveles históricos de recaudación federal, además de resaltar su cercanía con distintos sectores sociales y productivos de Quintana Roo.

Durante el encuentro, comerciantes y representantes de asociaciones civiles coincidieron en que Rafa Marín ha mantenido una relación constante con empresarios, productores y trabajadores del estado, lo que, consideraron, le permite conocer de manera directa las problemáticas que enfrenta la economía local.

Entre los temas planteados, pequeños y medianos empresarios expresaron preocupación por el incremento de trámites y costos regulatorios que afectan actualmente a diversos negocios en Quintana Roo.

También señalaron que algunos destinos turísticos, como Tulum, comienzan a mostrar señales de desaceleración económica, situación que impacta gradualmente a distintos sectores comerciales y productivos de la entidad.

Otro de los puntos abordados fue la necesidad de fortalecer la actividad agrícola y mejorar las condiciones logísticas para productores y distribuidores, particularmente en la zona sur del estado.

Los participantes coincidieron en que contar con mejores mecanismos de movilidad y distribución contribuiría a impulsar el crecimiento económico regional y generar mayores oportunidades para los distintos sectores productivos de Quintana Roo.