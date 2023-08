Sólo exigió respeto: hermana de Alma Lourdes, asesinada en carnicería de Sonora

Comparte esta Noticia

CAJEME.- Tras darse a conocer el asesinato de Alma Lourdes, empleada de una carnicería en esta ciudad, su hermana se pronunció a través de redes sociales para exigir justicia por el que calificó como un “feminicidio a mano armada”.

“Fue un feminicidio a mano armada de un señor acosador, que por el simple hecho de que le hayan dicho un ‘no’, le hayan establecido límites y exigido respeto a los demás fue capaz de arrebatarle la vida a una persona inocente, que lo único que hizo fue exigir respeto hacia mi otra hermana (a quien el señor acosó durante días en su trabajo)”, dice la publicación compartida por Isabel Llamas a través de su cuenta en Facebook junto con una foto de Alma Lourdes.

De acuerdo con el relato compartido, esta sería la razón por la que Hilario “N”, de 73 años, discutió con Alma Lourdes la tarde de este sábado, para hora más tardes asesinarla con tres disparos.

Isabel Llamas reclamó a las autoridades la apatía mostrada por la agresión contra su hermana, ya que, según cuenta en la publicación, el altercado que precedió al asesinato de Alma Lourdes fue reportado a la policía.

“En sus palabras ‘como no estuvimos ni vimos nada, no podemos hacer nada’. Ah sí, disculpen, al parecer los videos (evidencia) no son sificientes para actuar, hast que lamentablemente le quitaron la vida”, reclamó.

Asimismo, llamas criticó el tratamiento que se le ha dado al asesinato de su hermana.

“Mi hermana ALMA LOURDES tiene un nombre, no es ‘la mujer’, ‘la difunta’, ‘el cadaver'”, expresó.

Alma Lourdes fue velada desde la mañana de este domingo, mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sonora imputó a Hilario “N”, el hombre que le disparó, como presunto responsable por los delitos de feminicidio y acoso sexual.

