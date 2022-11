“Son muchos acarreados porque están muy contentos”: AMLO sobre marcha del domingo

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todos los manifestantes que acudan a la marcha del domingo son “acarreados” porque están “muy contentos” por los logros durante su administración.

“De cómo va a estar la marcha de los que vienen acarreados, saben por qué vienen acarreados y aprovecho, no, para invitarlos. Son muchos acarreados porque están muy contentos por el combate que ha habido a la corrupción, hay millones de personas que van a venir acarreados porque vienen a celebrar que ya no domina la oligarquía en México”.

En La Mañanera desde Palacio Nacional, el Presidente señaló que es probable que no todos los “acarreados” puedan ir a la marcha porque “no hay camiones (…). Van a venir muchísimos acarreados, si ya no da tiempo que no haya más acarreados, mejor dicho, si no hay posibilidades que haya más acarreados porque no hay camiones, de dónde van a salir tantos camiones, no hay”.

Sin embargo, López Obrador dijo que va haber organización “porque es una fiesta” y aunque hay quienes no simpatizan con su movimiento, no van a poder detener “un festejo que tiene que ver con la transformación de México porque no se había visto”.

“Ya llevamos como mil encuentros como este. Ustedes también van a ir de acarreados, cómo no les va a gustar que nos encontremos todos los días, que haya comunicación directa, sin censura, diálogo circular. Eso no lo puedo decir, va a depender de los acarreados”.

Fuente: Milenio