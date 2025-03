Soy presidenta y yo no viajo en primera clase, destaca Claudia Sheinbaum tras viaje de Noroña

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, fuera captado viajando en business class (clase ejecutiva) en un vuelo rumbo a París, Francia, la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que ella no viaja en primera clase.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 19 de marzo, cuando comenzaron a circular fotografías en donde se muestra al funcionario en un avión de la aerolínea Air France para asistir a una reunión del Parlamento Europeo.

En su conferencia matutina del viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el líder del Senado debe explicar por qué viajó en primera clase a Francia.

“Respeto mucho a Gerardo Fernández y pues cada quien que decida. Malo sería si él hubiera usado un recurso que no es parte de su ingreso. Yo, por ejemplo, no viajo en primera clase y miren que hemos viajado y aquí está Paulina de testigo que muchas veces llegan y dicen ‘oiga presidenta, por favor, pase a primera clase’, no”, dijo.

La mandataria explicó que ella, por su estatura, cabe bien en los asientos de clase turista; sin embargo, aseguró que prefiere no meterse en polémicas.

“Yo mido uno 1.62, Gerardo cuánto mide 1.84,1.90 no pues a mí las piernas me caben muy bien, la verdad es más alto. Entonces en fin no no me voy a meter a la polémica y ya que Gerardo explique”, comentó.

El boleto en business class de Ciudad de México a París tiene un precio de 66 mil pesos; mientras que el viaje de vuelta tiene un costo aproximado de 68 mil pesos.