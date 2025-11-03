SSC, FGE y Coparmex unen fuerzas por la seguridad de Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- En representación de la presidenta municipal Estefanía Mercado, el secretario de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen, Carlos Montesinos García, participó en la Reunión de Socios de la Coparmex Riviera Maya, que dirige Sugeiry Prieto Torres, donde expuso los avances alcanzados en materia de seguridad, coordinación institucional y vinculación con el sector empresarial.

Durante su intervención, el secretario destacó las acciones implementadas para fortalecer la prevención del delito, la profesionalización policial y la respuesta operativa, subrayando la importancia de la colaboración con el sector productivo como pilar de la seguridad ciudadana y el desarrollo económico del municipio.

En el encuentro también estuvo presente el vicefiscal del Distrito Centro de la Fiscalía General del Estado, Rogelio Estrada Heleria, con quien el secretario refrendó la coordinación permanente entre la SSC y la FGE, la cual se refleja en grandes resultados en materia de seguridad, detenciones relevantes y atención a víctimas.

Las y los integrantes de la Coparmex Riviera Maya reconocieron la apertura y el compromiso de ambas instituciones con la construcción de entornos más seguros, destacando el trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado.

Al finalizar la sesión, la Coparmex Riviera Maya entregó un reconocimiento a Carlos Montesinos García y al Vicefiscal Rogelio Estrada Heleria por su participación y por los resultados presentados en materia de seguridad y coordinación interinstitucional.

“La seguridad se construye en equipo, con diálogo y colaboración entre instituciones y sociedad”, expresó el secretario a nombre de la presidenta Estefanía Mercado.