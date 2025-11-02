Subsecretario de Estado de EU lamenta asesinato de alcalde de Uruapan; dispuesto a cooperar en seguridad 

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.– El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, se pronunció sobre el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, y mencionó que su país está dispuesto a cooperar en temas de seguridad.

De acuerdo con un mensaje publicado en su cuenta oficial del X (antes Twitter), Landau señaló que el gobierno de Donald Trump está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera.

“En este Día de Muertos, mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien fue asesinado anoche durante una celebración pública del Día de Muertos. Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera”, publicó.

Además de este mensaje escrito, Christopher Landau posteó un mensaje junto con una fotografía del alcalde en la que aparece su hijo previo al fatídico suceso en el marco de una celebración de Día de Muertos en el municipio michoacano.

“Aquí vemos a Carlos con su pequeño hijo en brazos durante la celebración, momentos antes del ataque. Que su alma descanse en paz y que su memoria inspire acciones rápidas y efectivas. QEPD”, escribió.

Fuente: Excélsior