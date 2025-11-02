“La Guardia Nacional asignó 14 elementos para la seguridad de Carlos Manzo”: García Harfuch

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Muy temprano, a las 09:00 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a una reunión de su gabinete de Seguridad, encabezado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó en sus redes sociales sobre esta convocatoria realizada por la mandataria, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Tras la reunión, se informó en conferencia de prensa sobre los avances en la investigación de este asesinato, ocurrido en el marco de la inauguración del Festival de las Velas, realizado en Uruapan, Michoacán.

“El día de ayer, alrededor de las 8:10 de la noche, al concluir un evento público en el centro de Uruapan, un hombre vestido con sudadera blanca y pantalón negro realizó siete detonaciones con un arma de fuego en contra del presidente municipal Carlos Manzo, por lo que fue trasladado a un hospital donde lamentablemente perdió la vida más tarde. En el lugar, el agresor perdió la vida y fue neutralizado por elementos de seguridad que resguardaban la zona. Se aseguró un arma corta calibre 9 mm, así como los siete casquillos percutidos que corresponden a la arma de fuego. En este ataque también resultó lesionado el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien se encuentra fuera de peligro”, inició Harfuch la conferencia de prensa.

Agregó que el presidente municipal contaba con elementos de resguardo para su persona:

“Quiero subrayar que Carlos Manzo, desde el mes de diciembre del 2024, contaba con protección asignada y en mayo de este año hubo un reforzamiento adicional. Su seguridad inmediata era por proporcionada por personal de la policía municipal de su confianza. Y la Guardia Nacional asignó 14 elementos para apoyarlos con la seguridad periférica con la petición conforme a la petición del presidente municipal, además de dos vehículos oficiales para su resguardo.

Repito, la Guardia Nacional asignó 14 elementos para la seguridad del presidente municipal. Mantenemos comunicación permanente con el Gobierno del Estado de Michoacán y hemos intensificado los esfuerzos coordinados para fortalecer la seguridad en Uruapan y en toda la región. Lamentablemente, los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para realizar el ataque. Condenamos enérgicamente este crimen y tengan la certeza de que no habrá impunidad.

De acuerdo a lo que informó en conferencia de prensa Omar García Harfuch, “el sujeto fallecido no contaba con identificación, por lo que la Fiscalía General del Estado realiza los trabajos periciales correspondientes para obtener su identidad. Asimismo, desde el Gabinete de Seguridad apoyamos de manera cercana y permanente en el desarrollo de las investigaciones para esclarecer este crimen y detener a todos los responsables. De acuerdo con las primeras indagatorias, se pudo identificar que el arma asegurada está relacionada en dos eventos de agresiones entre grupos delictivos contrarios que operan en la región”.

Indicaron que al analizar los videos que se tienen del evento, así como en las cámaras de videovigilancia del C-5, “se ubicó el alojamiento del perpetrador y sus movimientos en el lugar de los hechos. También se realizan entrevistas a testigos y se solicitaron los videos de tiendas de conveniencia y otros comercios con el fin de recabar más datos que contribuyan a la investigación. No se descarta ninguna línea de investigación para esclarecer este acto cobarde que arrebató la vida del alcalde”.

