Suspenden inicio de clases en la Técnica 15 de Chetumal, por falta de condiciones.

CHETUMAL, MX. – Personal de la escuela secundaria técnica número 15 inició una protesta de brazos caídos ante la falta de atención de la Secretaría de Educación en Quintana Roo y el Ifeqroo para dar mantenimiento al plantel.

Este miércoles, padres y madres de familia se organizaron para ir a lavar los salones y pintar las sillas, tareas que no se pudieron realizar ya que la SEQ no mandó la pintura y el IFEQROO no restauró la energía eléctrica en casi el 50 por ciento de las aulas.

Esta suspensión temporal de labores afectó a mil 200 estudiantes de los turnos matutino y vespertino.

Los trabajadores inconformes y los padres de familia manifestaron desde antes de salir se dieron los reportes a la SEQ de las condiciones en las que se encuentra el plantel a consecuencia del robo y vandalismo sin que se hayan tomado cartas en el asunto.

Explicaron la necesidad de darle mantenimiento a las instalaciones eléctricas, hidráulicas, ventiladores, pintura e impermeabilización.

En estos momentos, ocho salones no están en condiciones de ser utilizados y los demás presentan deficiencias sobre todo en el inmueble.

Este miércoles paralizaron labores de 7 a 7:50 horas y que de no tener respuesta la suspensión de labores abarcará dos horas.

Manifestación su preocupación por el desinterés del gobierno ya que a esta administración estatal apenas les queda 25 días antes de entregar la estafeta.