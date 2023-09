Taxista de Cancún exhibe acoso de pasajera ebria (video)

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Un taxista de Cancún se negó a besar a una pasajera ebria que intentó pagarle su viaje con un beso o con relaciones sexuales. El video del incidente se hizo viral en redes sociales.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de septiembre, cuando la pasajera, identificada como “Doña Lupita”, le pidió al conductor, identificado como “Soy Gus”, que la llevara a su casa ya que no tenía dinero ni forma de regresar a su hogar. El conductor accedió a llevarla, principalmente porque eran las 2 de la mañana y no podía dejarla caminar sola en su aparente estado de ebriedad.

Durante el viaje, la pasajera explicó que se había salido de su casa a beber y que, debido a los efectos del alcohol, olvidó en dónde se encontraba por lo que tuvo que caminar varias calles hasta que el conductor le hizo el favor de llevarla. La mujer agradeció el favor del taxista ya que, aseguró, tenía miedo de que le hicieran algo caminando tan tarde por la calle.

Una vez que llegaron a la casa de la pasajera, ella intentó besar al conductor. “Te quiero dar un beso”, decía la señora, mientras el conductor le pedía que bajara del auto: “Baja y ya me voy, mañana le cobro, no se preocupe”, dijo el conductor a lo que ella le respondió: “Te lo pago con dinero o te lo pago con cul…”.

El conductor, quien se mostró molesto por la situación, le dijo a la pasajera que se alejara de él. “Bájate y ya, no te voy a besar, no me voy a acostar contigo”, dijo el conductor.

Finalmente, la pasajera decidió alejarse del taxista y agradecer el viaje reiterando que “lo quería mucho” por ayudarla a llegar hasta su casa. Por su parte el conductor continuó con su camino y pudo regresar a su casa tranquilo.

El video del incidente se hizo viral en redes sociales, desatando todo tipo de comentarios por parte de los internautas. Algunos usuarios criticaron al conductor por no haber sido más comprensivo con la pasajera, quien estaba en aparente estado de ebriedad. Otros usuarios, en cambio, defendieron al conductor, asegurando que tuvo razón en negarse a besar a la pasajera.

Fuente: Diario de México