Taxistas de Cancún golpean brutalmente a su propio compañero “porque les robó el pasaje”.

Varias versiones existen sobre la agresión que sufrió una persona por dos taxistas en la la ciudad de Cancún, una donde se afirma que la víctima era un trabajador de hotelería y que esperaba su transporte; y otra que el afectado es en realidad taxista, pero al parar en una zona de sitio, no se le fue permitido subir gente.

Los hechos ocurrieron en la supermanzana 248, sobre la avenida Los Tules, a unos cuantos metros de la avenida Kabah, a costado de un establecimiento de venta de carnes, allí, los taxistas del Andrés Quintana Roo hacen sitio, donde la tarifa es otra y es un lugar destinado solo para unos cuantos.

Este motivo hace que cualquier taxista que quiera hacer su parada allí y subir pasaje, no le sea permitido, ya que no pertenece al grupo. Por ello, a todo aquel que no quiere acatar esa “norma” son ahuyentados, aunque sea del mismo sindicato.

Eso le pasó a un hombre durante la madrugada del jueves 8 de diciembre, quien decidió tomar pasaje cerca de la zona de sitio, pero los operadores no se lo permitieron, agredieron a su colega, lo golpearon en la cara y le provocaron heridas en diferentes partes del cuerpo.

Mientras los gritos, empujones y jaloneos seguían, los testigos llamaron al 9-1-1 y tiempo después arribó una patrulla de la Policía Quintana Roo y seguidamente más unidades, incluyendo una ambulancia, ya que el afectado estaba derramando gran cantidad de sangre del rostro.

Los oficiales detuvieron a dos operadores del volante agresores y fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, donde determinarán sus situaciones jurídicas, mientras que sus autos fueron remolcados.

Sobre los hechos, las autoridades ya investigan y hasta el momento representantes del sindicato Andrés Quintana Roo no han querido dar una declaración al respecto.