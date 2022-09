“Tendría que pedir permiso a mis papás”: dice la joven novia de Juan Osorio sobre hacerse un tatuaje del nombre de él 

Comparte esta Noticia

México.- Desde que comenzó la relación de Juan Osorio con Eva Daniela surgieron muchas polémicas alrededor de ellos, sobre todo por la diferencia de edad que se llevan, ya que el productor mexicano sobresale con más de 40 años a la joven Eva Daniela.

Una de las controversias que más dio de que hablar durante estos días, fue el hecho de que el productor mexicano de 65 años Juan Osorio compartiera un video en la red social de Instagram, donde se puede apreciar al exitoso productor con un tajuaje que se hizo en honor a su muy joven novia.

Asimismo, muchas críticas le llovieron al productor Juan Osorio, enjuiciando por el error que había cometido de tatuarse la inicial de la “D” junto con un corazón en consideración a su novia que desde el 2021 iniciaron su romance.

En una reciente entrevista medios de comunicacíon le preguntaron a Eva Daniela como había reaccionado hacia el tatuaje de Juan Osorio y sobre si también estaría dispuesta a realizarse uno en lealtad a su muy amada pareja.

La joven de 27 años respondió que se sentía muy amada por Juan Osorio y fue por parte del mismo productor quien le sugirió a la joven actriz en hacerse un tatuaje en caballerosidad hacia ella.

“Me dijo a mí que se lo iba a hacer, él me propuso -¿sabes qué? me quiero hacer un tatuaje de tu letra, y entonces se puso la D porque él me dice Dani, entonces pues yo muy contenta porque nadie tampoco se había puesto un tatuaje por mí” confesó la joven Eva Daniela en una reciente entrevista para medios de comunicación.

Asimismo, cuestionaron a Eva Daniela si estaría dispuesta a hacerse un tatuaje en honor al nombre de Juan Osorio “Todo puede pasar este pues no sé, a mis papás no les gusta mucho y tengo que pedirles permiso pues ellos me dieron una educación y se preocupan por mi”.