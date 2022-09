TikToker organiza colecta para comprarle collares “Gucci” a su perro… y recauda 100 mil pesos.

Comparte esta Noticia

Un influencer argentino identificado como Santi Maratea (@santimaratea) dio a conocer mediante video sus intenciones para realizar una colecta, ésta con el objetivo de comprarle correas y collares de la marca de moda de moda Gucci a sus perros.

Para darse una idea, éstas tienen precios que parten desde los 200 euros, es decir, al menos unos 4 mil pesos mexicanos por producto.

«Ya saben, cuando termino una colecta, ‘paso la gorra’ (…) el que quiere pone, el que no quiere no», asegura el influencer. «Yo generalmente, la plata que recaudo la uso para comprar cosas boludas, frívolas, que nada tienen que ver con la solidaridad», aclara.

Tras dejar en claro que no por ello dejará de lado las colectas solidarias, dio a conocer cuál era el ‘frívolo’ producto del que se quiere hacer en esta ocasión: «le quiero comprar a mis perros collares y correas de Gucci».

«Gucci sacó cosas para perros y dije: ‘¿Mis perros van a andar con un collar así normal en una veterinaria?’ Obvio que no, van a tener su collar Gucci», presumió sus planes.

Concluyó aclarando que para él se debe romper el mito de «la solidaridad tiene que estar relacionada con la austeridad», y que en caso de no donar dinero, puede gastarlo a su antojo.

«Y si yo la plata no se la doy a nadie, me la gasto en lo que se me canta el *rt*, básicamente es eso», concluye el argentino.

Aunque no lo crean, varios de sus seguidores han apoyado a su causa, y le han mandado en menos de 24 horas el equivalente a más de 100 mil pesos mexicanos.