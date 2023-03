Tiradora de Nashville envío mensaje de despedida antes de la masacre en primaria

Comparte esta Noticia

NASHVILLE.- Audrey Hale, la tiradora transgénero de 28 años de edad que ayer mató a tiros a a tres niños de 9 años y a tres adultos cuando irrumpió dentro de The Covenant School, una escuela presbiteriana fundada en Nashville, Tennessee, de donde era egresada, tenía pensado morir ese mismo día, de acuerdo con un mensaje de texto que envió a una de sus amigas en donde enfatizaba que sabría de ella cuando apareciera en las noticias.

Audrey, quien también se hacía llamar Aiden, envió el escalofriante mensaje a su amiga llamada Averianna Patton a través de sus perfiles de Instagram. La chica era una excompañera del equipo de basquetbol con la que jugaba en la secundaria, la cual se sorprendió al leer que su Audrey la volvería a ver en otra vida, según la corta conversación que la joven compartió para el medio local Channel 5.

Alrededor de las 9:57 de la mañana del lunes (hora local), Audrey mandó los mensajes a Averianna a 16 minutos de que comenzara a disparar a las víctimas con sus dos rifles de asalto dentro de la escuela religiosa. La conversación comenzó advirtiendo que se trataba de una nota de suicidio en al qye se despedía de su amiga.

“Estoy planeando morir hoy. ESTO NO ES UNA BROMA!!!

“Probablemente oigas hablar de mí en las noticias después de que muera”.

“Este es mi último adiós. Te amo. Nos vemos en otra vida”.

“Audrey (Aiden)”.

Tras los primeros mensajes que Averianna leyó, rápidamente contestó a su amiga:

“¡Audrey! Tienes mucha más vida por vivir. Ruego a Dios que los guarde y los cubra”.

“Lo sé, pero no quiero vivir. Lo siento mucho. No estoy tratando de molestarte o llamar la atención. Solo necesito morir. Quería decírtelo primero porque eres la persona más hermosa que he visto y conocido en toda mi vida”.

“Mi familia no sabe lo que estoy a punto de hacer. Un día esto tendrá más sentido. Dejé pruebas más que suficientes. Pero algo malo está por suceder”, expresó la tiradora.

Dieciséis minutos después, Audrey abrió las puertas principales de la Escuela Covenant fuertemente armada. Al terminar de tener la conversación con Audrey, Averianna llamó al 911, pero ya era demasiado tarde, los asesinatos se habían realizado. “Traté de consolarla y alentarla y, posteriormente, me comuniqué con la Línea de ayuda para la prevención del suicidio después de que mi padre me lo indicara a las 10:08 am”, relató la angustiada joven, quien agregó:

“Llamé a la línea que no es de emergencia de Nashville a las 10:14 am y estuve en espera durante casi siete minutos antes de hablar con alguien que dijo que enviaría un oficial a mi casa. Un oficial no vino a mi casa hasta las 3:29 pm”.

Finalmente Averianna supo que el tirador de la escuela presbiteriana se trata de Audrey por lo que quedó devastada. “Mi corazón está con todas las familias afectadas y estoy devastado por lo que sucedió”.

Fuente: El Heraldo de México