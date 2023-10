Trabajadores del Poder Judicial Federal suspenden labores en Quintana Roo

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Los trabajadores del Poder Judicial Federal han comenzado un paro de labores a partir de este jueves 19 de octubre y según lo acordado no reanudarán actividades hasta el próximo 24 de octubre.

Este paro se da tras la decisión del Poder Legislativo de extinguir varios fideicomisos que reducirán el presupuesto de la instancia y, aseguran los trabajadores, implicará que se pierdan derechos adquiridos, como por ejemplo su seguro de gastos médicos complementarios.

“Estamos aquí en la entrada, no estamos dejando pasar a ningún empleado porque estamos en un paro. Ya basta de que nos estén denigrando, nos estén insultando diciendo que no trabajamos y que no hacemos nada. No están valorando nuestro trabajo, no están valorando el esfuerzo de la gente, se quedan más de 14 horas, que sacrifica familia, hogar, salud, dinero con tal que el trabajo salga día con día”, aseveró Isaac Chi Flores, secretario general del Poder Judicial de la Federación y de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.

Aseguró que no están protestando por dinero y privilegios, sino por el respeto a la autonomía del Poder Judicial y sus derechos laborales.

Ante la pregunta de cuántos casos y pendientes se quedarían detenidos por este paro de labores en Quintana Roo y el resto del país, Chi Flores dijo: “Que el señor (presidente) vea que nuestro trabajo sí tiene un valor importante para la sociedad. Serían unos 2 mil o más”.

Y para evitar que gente que se sienta amedrentada o intimidada quiera entrar a laborar, los mismos trabajadores del Poder Judicial Federal se han organizado para que nadie pueda ingresar a las oficinas. Eso sí, dejaron claro que no quieren causar conflictos ni violencia.

Cabe resaltar que este paro de labores concluirá hasta el próximo 24 de octubre. De momento no se han decidido qué otras medidas se podrían tomar, aunque están planeando una marcha para el próximo domingo.

Fuente: Quinta Fuerza