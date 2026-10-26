Barrio Mágico de Chetumal tendrá cuatro etapas de rehabilitación con más de 114 millones de pesos

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CHETUMAL.- Con una inversión superior a 114 millones de pesos, el Gobierno de Quintana Roo puso en marcha la rehabilitación del Barrio Mágico de Chetumal, que comprende intervenciones en el Antiguo Teatro Ávila Camacho, el Paseo de los Héroes, el Edificio 7 de Diciembre y la Calle 22 de Enero.

El proyecto, ejecutado mediante las secretarías de Obras Públicas y de Turismo, será financiado por el Fideicomiso para el Bienestar del Turismo Crucerista. Su propósito es recuperar la identidad histórica de la capital, fortalecer la actividad turística y la economía local, y mejorar los espacios públicos para más de ocho mil residentes y visitantes.

La primera de las cuatro etapas corresponde al Antiguo Teatro Ávila Camacho. Ahí se construirá la estructura de la fachada principal y se habilitarán un escenario equipado, camerinos, sanitarios públicos y un patio central. También se adecuarán locales comerciales interiores para integrar un espacio cultural y gastronómico.

En el Paseo de los Héroes, la segunda etapa contempla reordenar el corredor urbano con fachadas comerciales de recubrimiento tipo madera, nuevos locales y veinte puestos semifijos con registros eléctricos. Se incorporarán además elementos representativos como un reloj monumental, un vehículo antiguo y un monumento curvato.

La intervención del Edificio 7 de Diciembre incluirá la rehabilitación de fachadas con elementos de arquitectura colonial, entre ellos balcones y ménsulas. Los trabajos comprenderán pintura interior y exterior, modernización del sistema eléctrico y adecuación de locales comerciales con aire acondicionado.

La cuarta etapa se desarrollará en la Calle 22 de Enero, donde se restaurará la fachada principal del Palacio de Gobierno y se sustituirán 298 metros de drenaje sanitario.

En esa vialidad también se instalarán luminarias peatonales, se realizarán obras electromecánicas con transformador y se colocará el hito urbano denominado El Pontón.

La intervención integral busca facilitar la movilidad peatonal y ofrecer espacios modernos y accesibles dentro del polígono del Barrio Mágico.