Transportistas y campesinos confirman “paro total” de carreteras este lunes

CIUDAD DE MÉXICO.- Transportistas y campesinos del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) confirmaron que el lunes 24 de noviembre realizarán un megabloqueo nacional con cierre total de carreteras, tomas de aduanas y afectaciones en múltiples estados.

Las organizaciones pidieron a la población evitar viajar ese día, pues anticipan que “no habrá paso para nadie” en las principales rutas del país.

Aunque los organizadores no han detallado todas las vialidades que serán tomadas, adelantaron que habrá cierres en carreteras y aduanas de la frontera norte, además de rutas estratégicas que ya han sido bloqueadas en movilizaciones pasadas.

Entre las carreteras históricamente afectadas en bloqueos previos, y que podrían repetirse este 24 de noviembre, se encuentran:

Caseta San Miguel Zapotitlán

Caseta El Pisal

Caseta Cuatro Caminos

Carretera Panamericana

México 15

Federal 85

Caseta de Calera

México–Querétaro

Tramos de autopistas en Michoacán (km 132+500, Uruapan–Nueva Italia)

Se tiene confirmados cierres en accesos a la Ciudad de México desde las 8:00 horas, en:

Autopista México–Querétaro

Autopista México–Toluca

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Puebla

Autopista México–Cuernavaca

México–Cuernavaca–Acapulco

Según protestas del pasado 3 de noviembre, las zonas más afectadas fueron: Jilotepec, Atlacomulco, Lerma, Santiago Tianguistenco, Cuautitlán Izcalli, Valle de Bravo, Toluca, Naucalpan, Coyotepec y Tepotzotlán.

De acuerdo con el comportamiento de movilizaciones recientes, los cierres podrían registrarse en estados como: Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Veracruz y Puebla.

El FNRCM y la ANTAC informaron que las acciones que realizarán el lunes 24 de noviembre serán:

Atender los altos niveles de violencia en carretera, incluidos asaltos, extorsiones y corrupción policiaca.

Excluir los granos de la revisión del T-MEC.

Crear una banca de desarrollo exclusiva para el campo.

Publicar precios de garantía para toda la producción agrícola.

Revisar los impactos de la actual Ley de Aguas y sus implicaciones para comunidades campesinas.

Los dirigentes acusan que no han recibido respuestas satisfactorias por parte del gobierno federal tras múltiples acercamientos previos.

¿Qué se recomienda a la población?

Autoridades locales y cámaras empresariales piden evitar viajes no esenciales, anticipar traslados y mantenerse atentos a las actualizaciones en redes oficiales, pues los puntos de bloqueo podrían modificarse en el transcurso del día.

También sugieren considerar rutas alternas y abastecer combustible antes de la protesta.

Fuente: El Economista