Tras última revisión técnica, iniciativa de reforma electoral se enviará al Congreso hoy: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma electoral del Ejecutivo federal está terminada y lista para enviarse al Congreso, informó este 3 de marzo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La mandataria explicó que el documento sufrió ajustes de última hora, luego de que revisó personalmente la redacción y solicitó eliminar modificaciones que no estaban estrictamente vinculadas con la materia electoral.

“Ayer me entregaron la redacción de la reforma y todavía hice algunos comentarios. Se habían incorporado artículos adicionales que no era necesario incluir. La iniciativa se concentra únicamente en cambios constitucionales relacionados con lo electoral”, señaló.

Indicó que este martes por la tarde se realizará una última revisión técnica para evitar contradicciones o errores, razón por la cual la propuesta no fue enviada el día anterior como se había anticipado. “Ya está lista ahora sí”, aseguró.

La presidenta reiteró que no habrá negociación en puntos centrales como la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, el ajuste al presupuesto de los organismos electorales, la disminución del gasto en campañas y la eliminación de las listas de representación proporcional —conocidas como plurinominales— definidas por las dirigencias partidistas.

Un día antes, el 2 de marzo, Sheinbaum había adelantado que la iniciativa contemplaría, entre sus ejes principales, un recorte al gasto electoral y un cambio en la fórmula de asignación de diputaciones plurinominales, con el objetivo de suprimir las listas cerradas establecidas por los partidos.