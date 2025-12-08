Trato amable de Trump fue muestra de respeto a México: Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este lunes que el encuentro trilateral con su homólogo estadunidense, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, fue cordial. Sin embargo, reconoció que “no es que hayamos avanzado mucho en la reunión privada pero quedamos de seguir trabajando. Cuando avancemos más informaremos pero fue una reunión cordial”.

Al referirse a su gira a Washington, destacó que hubo mucho respeto de Trump hacia México y eso “lo vamos a agradecer, podemos no estar de acuerdo pero tenemos que buscar buena relación”. Explicó que hay muchas razones por las cuales es mejor tener una buena relación con Estados Unidos, porque son nuestros vecinos y allá viven 40 millones de mexicanos.

Durante su conferencia, Sheinbaum dijo que en realidad era un evento no formalmente político, sino relacionado con el futbol pero en la que se demostró que hay una relación entre los tres países. Se abordó básicamente el tema comercial, preciso la mandataria.

Sheinbaum consideró que el trato amable de Trump muestra el respeto que le tiene a México. Afirmó que esto solo evidencia que “vamos muy bien” y que el nuevo modelo económico que se ha implantado en México desde el sexenio pasado está dando resultados.

Más adelante, descartó que se hayan abordado otros temas, como la seguridad como tampoco en específico del secuestro de Ismael El Mayo Zambada. Al respecto, a pregunta expresa, desestimó las versiones de que se pretenda hacer un nuevo envío masivo de presos integrantes de la delincuencia organizada a Estados Unidos, avalada por el Consejo de Seguridad en México, por lo menos no hasta ahora, acotó.

Fuente: La Jornada