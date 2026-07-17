Sheinbaum destaca reducción de 85% en homicidios dolosos en Quintana Roo

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TULUM.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que Quintana Roo registra una reducción del 85 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso entre septiembre de 2024 y junio de 2026, además de una disminución del 15 por ciento en los delitos de alto impacto durante el último año.

Durante la conferencia matutina, la mandataria afirmó que la entidad se encuentra entre los estados con mejores resultados en materia de seguridad, como resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de Quintana Roo y el Gabinete de Seguridad federal.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, informó que el promedio diario de homicidios pasó de dos víctimas por día al inicio de la actual administración federal a 0.3 homicidios diarios en junio de este año.

Agregó que junio de 2026 fue el mes con la menor incidencia de homicidios dolosos en Quintana Roo de los últimos 12 años, al registrar una disminución del 57 por ciento respecto al mismo mes de 2025.

Asimismo, señaló que durante el primer semestre de 2026 los homicidios dolosos disminuyeron 60 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando el nivel más bajo para ese lapso desde 2017.

Figueroa Franco destacó también que el municipio de Tulum no registró homicidios durante mayo, junio ni en lo que va de julio, comportamiento que calificó como un resultado relevante dentro de la estrategia de seguridad.

En cuanto a los delitos de alto impacto, indicó que Quintana Roo reportó una reducción del 15 por ciento entre 2025 y 2026, mientras que el robo de vehículos disminuyó 19 por ciento, al pasar de un promedio de 7.4 casos diarios a seis.