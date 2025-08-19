Tres mil familias de Playa del Carmen recibirán apoyo alimentario con programa “Playa Llena, Corazón Contento”

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con el firme compromiso de salvaguardar la seguridad de la ciudadanía y visitantes, el gobierno que encabeza la presidenta municipal Estefanía Mercado, a través de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, supervisó un simulacro de conato de incendio en el Hotel Xcaret, como parte de los protocolos de prevención y preparación en establecimientos turísticos.

El ejercicio inició a las 10:55 horas, cuando sonó la alarma de incendio en el área de cocina central, se procedió a la evacuación de 580 colaboradores y se atendió con éxito a dos lesionados simulados: una persona con quemaduras y otra en paro respiratorio, demostrando la capacidad de respuesta y atención inmediata ante emergencias.

El secretario de Protección Civil de Playa del Carmen, Darwin Covarrubias, destacó que este tipo de simulacros se realiza en todos los establecimientos y tienen como propósito supervisar y evaluar que los protocolos y medidas de seguridad se apliquen conforme a la normativa, fortaleciendo la preparación del sector turístico en beneficio de la sociedad.

“La seguridad es una prioridad para nuestra presidenta municipal Estefanía Mercado y estos ejercicios nos permiten verificar que tanto el personal como las instalaciones estén preparadas para responder ante cualquier contingencia”, destacó.

El Gobierno Municipal de Playa del Carmen reafirma su compromiso de proteger la integridad de las personas y fortalecer la cultura de la prevención en coordinación con la iniciativa privada.