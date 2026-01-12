Trump advierte fin de petróleo y dinero para Cuba; Díaz-Canel responde

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que Cuba dejará de recibir petróleo y recursos económicos provenientes de Venezuela, al tiempo que sugirió que el gobierno cubano debería negociar con Washington. La respuesta de La Habana no se hizo esperar: el presidente Miguel Díaz-Canel rechazó las advertencias y afirmó que “nadie nos dicta qué hacer”.

Venezuela ha sido históricamente el principal proveedor de crudo para la isla; sin embargo, desde la detención del exmandatario venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a inicios de enero, no se han registrado envíos de petróleo desde puertos venezolanos hacia Cuba. Esta situación ocurre en medio del endurecimiento del bloqueo petrolero de Estados Unidos contra el país sudamericano, de acuerdo con datos de seguimiento marítimo.

A través de su red social Truth Social, Trump escribió que no habrá “más petróleo ni dinero” para Cuba y exhortó a la isla a alcanzar un acuerdo con su gobierno. “CERO. Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde”, publicó el mandatario, quien también afirmó que Cuba subsistió durante años gracias al apoyo energético y financiero venezolano.

El presidente estadounidense no precisó en qué consistiría dicho acuerdo, aunque en semanas recientes su administración ha incrementado el tono contra el gobierno cubano.

Desde La Habana, Díaz-Canel respondió que Washington carece de autoridad moral para juzgar a Cuba y acusó a Estados Unidos de convertir incluso la vida humana en mercancía. En un mensaje difundido en la red social X, sostuvo que las críticas obedecen al rechazo de sectores estadounidenses al modelo político elegido de manera soberana por el pueblo cubano.

“El pueblo cubano es libre, independiente y soberano. No amenaza, se defiende. Cuba ha sido agredida por Estados Unidos durante 66 años”, expresó el mandatario, quien reiteró que su país está preparado para defenderse.

En la misma línea, el canciller Bruno Rodríguez afirmó que Cuba tiene derecho a adquirir combustible de cualquier nación dispuesta a venderlo y negó que el país haya recibido compensaciones financieras o materiales a cambio de servicios de seguridad en el extranjero.

El pronunciamiento de Díaz-Canel se produjo después de que Trump compartiera una publicación en Truth Social en la que un usuario sugería que el secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de migrantes cubanos, debería convertirse en presidente de Cuba. Trump reaccionó a la publicación con un comentario irónico: “¡Suena bien para mí!”.

Cuba depende en gran medida de las importaciones de petróleo y combustibles para sostener su sistema eléctrico y el transporte, principalmente provenientes de Venezuela y México, así como de compras limitadas en el mercado internacional. La reducción de su capacidad de refinación ha impactado el suministro energético en los últimos años.

A pesar del descenso en los envíos, Venezuela continuó siendo el principal abastecedor de crudo para Cuba en 2024, con un promedio de 26 mil 500 barriles diarios, lo que representó cerca del 50 por ciento del déficit energético de la isla, según datos de seguimiento de buques y documentos internos de la estatal PDVSA.

En este contexto, México ha emergido como un proveedor alternativo relevante, aunque con volúmenes aún limitados. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló recientemente que México no incrementó sus exportaciones, pero reconoció que, ante los cambios políticos en Venezuela, el país se ha convertido en un suministrador importante de crudo para Cuba.

Por su parte, informes de inteligencia estadounidense describen un panorama complejo para la economía cubana, con sectores clave como el turismo y la agricultura afectados por apagones frecuentes y sanciones. No obstante, dichas evaluaciones no respaldan plenamente la afirmación de Trump de que la isla se encuentra al borde del colapso, según reportó la agencia Reuters citando fuentes cercanas a los análisis confidenciales.