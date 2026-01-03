Trump advierte que EU “tendrá que hacer algo” contra el narcotráfico en México tras captura de Maduro

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado que su gobierno “tendrá que hacer algo” frente al narcotráfico en México, al insistir en que los cárteles de la droga son quienes realmente gobiernan el país.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista telefónica con la cadena Fox News, luego de referirse a la operación ejecutada en Venezuela que derivó, según afirmó, en la captura del presidente Nicolás Maduro, a quien acusa de encabezar una red de narcotráfico internacional.

En la conversación, Trump reiteró su narrativa de que el control del territorio mexicano no está en manos del gobierno federal, sino de los grupos criminales, y aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum no ejerce plenamente el poder.

“Es una buena mujer, pero los cárteles son los que gobiernan México, no ella. Ella le tiene miedo a los cárteles”, afirmó el mandatario estadounidense.

Trump aseguró que en distintas ocasiones ha planteado a Sheinbaum la posibilidad de que Estados Unidos intervenga para desmantelar a los cárteles, pero sostuvo que la respuesta de la mandataria mexicana ha sido negativa.

“Tenemos que hacer algo. Hemos perdido a 300 mil personas por las drogas que cruzan desde la frontera sur. También entra droga por Canadá, pero principalmente por el sur”, declaró.

El presidente estadounidense reiteró que su gobierno no puede permanecer pasivo ante el flujo de estupefacientes y volvió a señalar que “algo tendrá que hacerse por México”, en el contexto de la ofensiva anunciada contra organizaciones criminales en la región.

En ese mismo espacio, Trump afirmó que el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran detenidos a bordo del buque anfibio USS Iwo Jima y que son trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, además de revelar detalles de la operación realizada por fuerzas especiales en Venezuela durante la madrugada.