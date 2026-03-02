Trump asegura que México aceptó “sin problemas” cambio de nombre del Golfo

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse al tema en tono de broma y aseguró que México “aceptó sin problemas” el ajuste.

“No diría que México está encantado, pero aceptaron”, comentó, al insistir en que el cambio se justificaría —según él— porque Estados Unidos posee el 92 por ciento de la línea costera del Golfo de México, afirmación que ha sido cuestionada por especialistas.

Desde enero de 2025, Trump había ironizado incluso con llamarlo “Golfo de Trump”. “Iba a llamarlo el Golfo de Trump, pero pensé que me matarían si hacía eso. (…) Suena bien, quizá podamos hacerlo; aún estamos a tiempo”, declaró entonces en conferencia de prensa.

El 20 de enero de 2025 firmó una orden ejecutiva para que en documentos federales se utilizara el nombre “Gulf of America” o “Golfo de Estados Unidos”, lo que generó reacciones inmediatas en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su desacuerdo con la decisión y señaló que se analizaban posibles acciones ante el uso de la nueva denominación en plataformas digitales. En ese contexto, Google ajustó la referencia en sus mapas para usuarios en territorio estadounidense, lo que avivó la discusión.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, restó dramatismo al diferendo y afirmó que, con el paso del tiempo, el nombre histórico prevalecerá. “Si nos viésemos dentro de 30 años, el Golfo de México se va a seguir llamando Golfo de México; no nos vamos a enganchar en ese debate”, expresó, al subrayar la importancia de mantener la relación bilateral.