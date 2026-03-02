Todo un éxito, Primer Congreso Internacional de Protección Civil en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Luego de tres días de trabajo, 15 ponencias desarrolladas y una asistencia superior a 2,000 personas en el Teatro de la Ciudad “Xaman Ha”, así como más de 10 mil constancias de participación otorgadas, llegó a su fin el Primer Congreso Internacional de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastres, Playa del Carmen 2026, consolidando al municipio como referente en profesionalización, prevención y fortalecimiento institucional.

El encuentro, impulsado por el gobierno de la presidenta municipal Estefanía Mercado, reafirma el compromiso de posicionar a Playa del Carmen en la agenda estratégica de resiliencia y gestión integral del riesgo, fortaleciendo capacidades técnicas y promoviendo la cooperación nacional e internacional.

La jornada de clausura estuvo marcada por la mesa redonda “Comunicación y sensibilización de riesgo a la comunidad”, en la que participaron nueve especialistas nacionales e internacionales en un ejercicio de análisis técnico y diálogo abierto sobre los desafíos actuales de la resiliencia.

Durante esta sesión se profundizó en la comunicación del riesgo como herramienta estratégica para la prevención, en la necesidad de impulsar políticas públicas vinculantes orientadas a la gestión integral del riesgo y en la importancia de articular el trabajo coordinado entre instituciones y sociedad para evitar que el desarrollo reproduzca vulnerabilidades.

Asimismo, se abordó la integración del cambio climático en la planeación territorial, la toma de decisiones basada en evidencia y el fortalecimiento de la cultura preventiva desde el ámbito comunitario.

El intercambio incluyó la participación activa de coordinadores y elementos de Protección Civil de diversas entidades del país, así como de estudiantes universitarios, generando un debate técnico que fortaleció la visión operativa, académica y social de la gestión del riesgo.

El secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos de Playa del Carmen, Darwin Covarrubias, destacó que este Congreso representa un paso firme en la consolidación de una Protección Civil profesional, coordinada y cercana a la ciudadanía, donde la prevención y la sensibilización social son pilares fundamentales para salvar vidas.

El cierre de los trabajos confirmó que la resiliencia se construye desde la planeación, la capacitación y la corresponsabilidad social. Con este evento sin precedente, Playa del Carmen fortalece su liderazgo en cultura de la prevención y gestión integral del riesgo.

Las ponencias, que registraron llenos completos durante los tres días en el Teatro de la Ciudad, también pudieron seguirse vía redes sociales oficiales del Ayuntamiento y de Protección Civil, con el objetivo de que la información llegara a más gente.