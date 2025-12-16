Trump designa al fentanilo como arma de destrucción masiva

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente estadunidense Donald Trump designó al fentanilo como arma de destrucción masiva, lo que concede autoridad al Pentágono para evaluar acciones junto con la fiscalía, los departamentos del Tesoro y Seguridad Interior contra los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Trump declaró que como presidente “mi mayor deber es la defensa del país y sus ciudadanos. Por consiguiente, por la presente, designo el fentanilo ilícito y sus principales precursores químicos como Armas de Destrucción Masiva”.

“El fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico”, declaró Trump al firmar una orden ejecutiva en la Casa Blanca”.

Dijo que “dos miligramos, una cantidad casi indetectable y equivalente a entre 10 y 15 granos de sal de mesa, constituyen una dosis letal. Cientos de miles de estadunidenses han muerto por sobredosis de fentanilo”.

“La producción y venta de fentanilo por parte de organizaciones terroristas extranjeras y cárteles financian las operaciones de estas entidades —que incluyen asesinatos, actos terroristas e insurgencias en el mundo— y les permiten socavar nuestra seguridad nacional y el bienestar de nuestra nación”, aseveró.

El mandatario especificó que “los dos cárteles, predominantemente responsables de la distribución de fentanilo en Estados Unidos, se involucran en conflictos armados por territorio y para proteger sus operaciones, lo que resulta en violencia y muerte a gran escala que van más allá de la amenaza inmediata del fentanilo en sí”.

Además, dijo que “la posibilidad de que el fentanilo se utilice como arma para ataques terroristas concentrados a gran escala por parte de adversarios organizados constituye una grave amenaza para Estados Unidos”.

Las principales medidas que ordena la designación son que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y la fiscal general Pam Bondi determinarán si las amenazas que plantea el fentanilo en Estados Unidos justifican la provisión de recursos del Departamento de Guerra al de Justicia.

Hegseth también, “en consulta con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, actualizará todas las directivas relativas a la respuesta de las Fuerzas Armadas a los incidentes químicos en el territorio nacional para incluir la amenaza del fentanilo”.

La fiscal Bondi “iniciará de inmediato investigaciones y procesamientos sobre el tráfico de fentanilo, incluso mediante cargos penales cuando corresponda, aumentos de sentencias y modificaciones de las sentencias”.

Los secretarios de Estado, Marco Rubio, y del Tesoro, Scott Bessent, “emprenderán las acciones apropiadas contra los activos y las instituciones financieras pertinentes.

Propulsor de una política radical antidrogas, Trump firmó a inicios de año un decreto que clasifica a los cárteles como “organizaciones terroristas” y autorizó ataques militares en el Caribe contra presuntas narcolanchas.

