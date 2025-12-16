Abren ruta piloto “Calzada Veracruz” del transporte urbano en Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Mara Lezama, por medio del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), activó este lunes 15 de diciembre la Ruta Piloto Calzada Veracruz, una acción concreta que responde a una deuda histórica de movilidad en la capital del estado y fortalece la conectividad urbana con un enfoque humanista.

Esta nueva ruta del programa Tu Ruta Chetumal integra zonas habitacionales, educativas, comerciales y recreativas, permitiendo el ascenso y descenso a lo largo de todo su trayecto y facilitando traslados más seguros, accesibles y eficientes para miles de personas.

Durante la primera semana de operación, del 15 al 21 de diciembre, el servicio será gratuito.

En su recorrido conecta ocho puntos clave como el Polideportivo de Proterritorio, el Mercado Lázaro Cárdenas, la Secundaria Federal David Alfaro Siqueiros, el Parque Aarón Merino, las escuelas Primaria Lázaro Cárdenas y Jesús Cetina Salazar, así como el Parque de los Caimanes, entre otros espacios de alta movilidad cotidiana.

Al respecto, el titular del Imoveqroo, Rafael Hernández Kotasek, destacó que la Ruta Calzada Veracruz es resultado de estudios técnicos y sociales que permitieron identificar zonas de alta demanda y puntos estratégicos, ampliando la cobertura territorial del transporte público.

De acuerdo con estos análisis, la ruta beneficiará a más de 35 mil personas, atenderá a 12 mil 922 viviendas, 45 escuelas, 29 colonias y fortalecerá la actividad de 2 mil 108 comercios y 1 mil 993 unidades económicas, impulsando el dinamismo comercial y el desarrollo local.

La Ruta Piloto Calzada Veracruz se suma a las rutas piloto Caribe y Sian Ka’an-Américas, como parte de la transición hacia un sistema urbano integral de 10 rutas completas proyectado para 2026, que permitirá ordenar y modernizar el transporte público en Chetumal.

La puesta en marcha de esta ruta se enmarca en el Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama, cuyo objetivo es garantizar un sistema de transporte público incluyente, seguro y centrado en las personas, contribuyendo a que la capital del estado siga transformándose con justicia social y bienestar.

En ese contexto, esta acción representa un apoyo directo para estudiantes, docentes, madres y padres de familia, al facilitar el acceso diario a centros educativos, reducir tiempos de traslado y mejorar la accesibilidad, al tiempo que fortalece la movilidad de trabajadoras y trabajadores hacia zonas comerciales, de servicios y centros laborales.

El servicio operará de lunes a domingo, de 6:00 a 22:00 horas, ofreciendo una alternativa de transporte público ordenada, eficiente y confiable, alineada a la visión de movilidad del Gobierno del Estado.