Trump dice ya no sentirse obligado a pensar solo en la paz tras no ganar el Premio Nobel

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, que ya no se siente obligado a pensar “sólo en la paz”, luego de no haber recibido el Premio Nobel de la Paz, de acuerdo con un mensaje cuya autenticidad fue confirmada este lunes.

Según el texto, difundido por varios medios internacionales, Trump expresó su inconformidad por no haber sido galardonado pese a lo que considera sus logros en política internacional. “Teniendo en cuenta que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras o más, ya no me siento obligado a pensar sólo en la paz”, escribió el mandatario estadounidense.

En el mismo mensaje, Trump reiteró su intención de que Estados Unidos ejerza control sobre Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca que ha rechazado de manera categórica cualquier intento de anexión. “El mundo no estará seguro a menos que tengamos un control total y completo sobre Groenlandia”, afirmó.

El presidente estadounidense añadió que, aunque la paz seguirá siendo un criterio “predominante”, a partir de ahora priorizará lo que considere “bueno y apropiado para los Estados Unidos de América”.

La oficina del primer ministro noruego confirmó a la agencia AFP la veracidad del mensaje. En respuesta, Støre recordó que el Premio Nobel de la Paz no es otorgado por el gobierno de Noruega, sino por un comité independiente. “He explicado con claridad, y también al presidente Trump, que como es bien sabido el premio es otorgado por un Comité Nobel independiente”, señaló.

Trump ha manifestado en reiteradas ocasiones su molestia por no haber recibido el Nobel de la Paz, distinción que el año pasado fue concedida a la opositora venezolana María Corina Machado.