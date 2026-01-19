Ingreso de avión militar de EU se autorizó en octubre: Sheinbaum; “fue por capacitación”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el avión militar estadounidense Hércules C-130 que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca transportó únicamente a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que recibirán capacitación en Estados Unidos, y que su ingreso al país contaba con autorización desde octubre del año pasado.

Durante su conferencia de prensa, explicó que no fue necesaria la autorización del Senado de la República, ya que en ningún momento ingresaron tropas estadounidenses a territorio nacional, sino que se trató de un traslado logístico de personal mexicano.

Aunque no precisó el número de elementos participantes, detalló que la capacitación tendrá una duración aproximada de un mes y que el personal regresará a México a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana.

Sheinbaum subrayó que este tipo de traslados no es un hecho extraordinario y que la única diferencia en esta ocasión fue el aeropuerto de arribo. “La autorización se dio desde octubre y corresponde a tareas de capacitación. Ya se ha hecho antes; en este caso, aterrizaron en Toluca por razones logísticas”, puntualizó.

Indicó que el aterrizaje en Toluca fue autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, aun cuando la normativa establece que este tipo de vuelos deben arribar a bases aéreas militares, como Santa Lucía.

La mandataria también informó que el Senado tiene pendiente la autorización para el ingreso de elementos de la Guardia Costera de Estados Unidos, quienes acudirán a México para recibir capacitación.

Finalmente, reiteró que se trata de un equipo de la SSPC que viajó a Estados Unidos con autorización del Sistema Nacional de Seguridad y del Sistema de Seguridad Nacional, como parte de los esquemas de cooperación y formación que se mantienen vigentes.