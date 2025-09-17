Trump incluye a México en lista de países con mayor narcotráfico, pero EU reconoce esfuerzos

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump incluyó a México entre los principales países con narcotráfico en los últimos 12 meses, pero reconoció sus esfuerzos de colaboración.

En declaraciones presidenciales pero que difunde el Departamento de Estado, el mandatario informó que “en México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha incrementado la cooperación para enfrentar a los poderosos cárteles que contaminan nuestros países con drogas y violencia”.

“México ha desplegado 10 mil efectivos de la Guardia Nacional en nuestra frontera común, ha logrado importantes incautaciones de fentanilo y precursores químicos, y ha transferido a 29 objetivos de alto valor, incluyendo importantes figuras de los cárteles a la custodia de EU para que sean juzgados por sus delitos”, resumió Trump.

Dijo que su administración “ha trabajado estrechamente con la Presidenta para lograr la frontera más segura de la historia, salvando vidas y protegiendo a las comunidades del flagelo del fentanilo”.

Sin embargo, Trump argumentó que “este aumento en los esfuerzos de México debe ser sostenido e institucionalizado. El gobierno mexicano aún tiene mucho por hacer para combatir a los líderes de los cárteles, así como sus laboratorios clandestinos de drogas, sus cadenas de suministro de precursores químicos y sus finanzas ilícitas. Durante el próximo año”.

Según Trump, “Estados Unidos espera ver esfuerzos adicionales y vigorosos por parte de México para exigir responsabilidades a los líderes de los cárteles y desmantelar las redes ilícitas dedicadas a la producción y el tráfico de drogas”.

Aseguró que “Estados Unidos colaborará con México y otros países para abordar estas amenazas a la seguridad nacional de manera cooperativa, siempre que sea posible, y a través de nuestras propias autoridades soberanas cuando sea necesario”.

Trump presentó por orden alfabético la lista anual de los países con mayor narcotráfico, que incluye a Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, República Popular Chin, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

Fuente: Excélsior