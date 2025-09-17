Estefanía Mercado entrega al Cabildo la glosa del Primer Informe de Trabajo de Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- En cumplimiento con lo establecido en la ley y con base en el principio de rendición de cuentas a la ciudadanía, la presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó este miércoles la Cuarta Sesión Pública y Solemne del Ayuntamiento, en la que entregó a los integrantes del Cabildo la glosa del Primer Informe de Trabajo que contiene el estado que guarda la Administración Pública Municipal.

Desde el auditorio “Leona Vicario” del nuevo Palacio Municipal, arropada por los representantes de los Poderes del Estado, Estefanía Mercado reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad, garantizando a las y los Playenses un gobierno cercano y responsable.

Durante el acto protocolario, la alcaldesa entregó de manera formal el documento al síndico municipal Agustín Aguilar y a cada una de las y los regidores que integran el Cabildo de Playa del Carmen, destacando que la glosa contiene de manera precisa la información sobre las acciones, programas y los resultados alcanzados en el primer año de la administración 2024–2027.

El orden del día contempló lista de asistencia, declaración de quórum legal, honores de ordenanza a nuestro Lábaro Patrio, entonación de los himnos a Quintana Roo y Nacional Mexicano.

Por parte de los poderes Ejecutivo asistió la secretaria de Gobierno, Cristina Torres; Legislativo, diputada Lilian Inés Mis Martínez, y Judicial, magistrada Gabriela del Carmen Rodríguez Díaz.

Asimismo, el presidente honorario del DIF Municipal, Eduardo Asencio, integrantes del gabinete e invitados especiales.