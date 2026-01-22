Trump invita a Delcy Rodríguez a una visita en Estados Unidos; no hay fecha definida

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitará a Washington a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro, informó la Casa Blanca, que precisó que la visita está prevista, aunque aún no existe una fecha definida.

“Nada ha sido agendado”, señalaron funcionarios estadounidenses.

Por su parte, Rodríguez afirmó que Venezuela mantiene un proceso de diálogo y trabajo con Estados Unidos, el cual —aseguró— se desarrolla sin temor y mediante la vía diplomática. Las declaraciones se dieron durante la instalación del Consejo Federal de Gobierno, órgano que articula los niveles nacional, regional y local del poder público.

“Nosotros estamos en un proceso de diálogo, de trabajo, con los Estados Unidos sin temor alguno”, afirmó la mandataria interina, al tiempo que subrayó que el intercambio se realiza aun frente a las diferencias más sensibles entre ambos países.

De concretarse la visita, Rodríguez se convertiría en la primera gobernante venezolana en viajar a Estados Unidos en más de 25 años, excluyendo las participaciones en reuniones de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.

Trump se refirió a la presidenta interina durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, donde destacó su liderazgo. “Los líderes del país han sido muy listos”, dijo en referencia a Rodríguez, y añadió que Venezuela generará más ingresos petroleros en los próximos seis meses que en los últimos 20 años.

El mandatario estadounidense ya había calificado previamente a Rodríguez como una figura “formidable” y aseguró que con ella “todo anda muy bien”. Tras su intervención en Davos, reiteró que Venezuela cuenta con un liderazgo “bueno e inteligente”.

En el plano interno, Rodríguez anunció un incremento del 37 por ciento en el presupuesto destinado a las regiones para 2026 y señaló que, además de impulsar el crecimiento económico, uno de los objetivos centrales del gobierno será lograr la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

En el ámbito empresarial, el presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, expresó su respaldo a las medidas económicas adoptadas por el gobierno interino, particularmente aquellas orientadas a la estabilización del mercado cambiario, al considerar que tendrán un impacto positivo en el sistema de precios.

“Los primeros interesados en que se estabilicen los precios somos los empresarios. Vamos a acompañar cualquier medida que contribuya a la estabilidad económica”, afirmó.

Capozzolo advirtió que, ante el escenario de inversiones extranjeras en el sector petrolero, es fundamental garantizar la participación de la empresa nacional, especialmente del sector manufacturero, para que ello se traduzca en empleo y desarrollo sostenido.

Finalmente, sostuvo que la recuperación económica de Venezuela pasa por maximizar la producción nacional y mejorar las condiciones socioeconómicas de la población.