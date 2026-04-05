Trump presume operación “audaz” para rescatar con vida a piloto en Irán

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que las fuerzas armadas de su país lograron localizar y rescatar con vida al piloto que permanecía desaparecido en territorio iraní, tras el derribo de un caza F-15E Strike Eagle.

El rescate se produjo luego de una intensa operación de búsqueda iniciada desde el viernes 3 de abril, cuando la aeronave fue derribada por fuerzas iraníes. El otro miembro de la tripulación ya había sido recuperado horas después del incidente.

A través de su red social Truth Social, el mandatario destacó el éxito de la misión y aseguró que se trató de una de las acciones más complejas emprendidas por su gobierno.

“¡LO CONSEGUIMOS! (…) ¡y me complace anunciarles que ahora está SANO Y SALVO!”, escribió, al tiempo que calificó el operativo como una de las operaciones de rescate “más audaces en la historia”.

Trump detalló que el piloto se encontraba en “líneas enemigas”, en zonas montañosas de Irán, mientras era buscado tanto por fuerzas estadounidenses como por el ejército iraní.

“Bajo mi dirección, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos enviaron decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo”, afirmó el presidente.

El mandatario indicó que el piloto presenta algunas heridas, aunque aseguró que se encuentra fuera de peligro, sin precisar la gravedad de las lesiones.

“¡Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense!”, subrayó Trump, al asegurar que no se registraron bajas durante la operación.

El incidente ocurrió el mismo día en que Irán derribó el caza estadounidense, en un contexto de creciente tensión en la región. De forma paralela, otro avión militar, un A-10 Warthog, se estrelló cerca del estrecho de Ormuz, cuyo único tripulante también fue rescatado con vida.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el operativo, mientras continúan las tensiones entre ambos países.