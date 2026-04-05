Xcaret-maya, el modelo agotado

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La última palabra

– La política económica 4T del turismo en México, se decide en Madrid.

– La cuestión es: ¿Qué reciben los mayas y comunidades del gran turismo de clase mundial?

Por Jorge A. Martínez Lugo

El problema no solo es Xcaret; es la estructura dañada del sistema económico en torno al turismo y la corrupción que lo ha alimentado, para favorecer a un grupo de diez familias españolas y estadounidenses, que dan malos salarios, casi no pagan impuestos y el capital sale directo del polo turístico a la banca europea y estadunidense.

La economía del turismo se sigue midiendo por el número de vuelos y arribos, pero no por el nivel de desarrollo o empobrecimiento que genera en su entorno. Empresas sin responsabilidad social y mucho menos humana; turismo extractivista y empobrecedor.

TULUM Y BACALAR, DESCOMPOSICIÓN TEMPRANA

Las comunidades donde se asienta el turismo salen perdiendo; se vuelven grandes, caras y peligrosas. El turismo no les transforma la vida para bien, al contrario, se las ha transformado para mal. Ahí están Tulum y Bacalar, los casos más recientes y en vías de descomposición apenas naciendo.

La política económica del turismo en México y Quintana Roo se decide en los tablaos de Madrid. Por eso, en México, el turismo “está de moda”. Ésta es la política del Estado mexicano hacia el turismo; la frivolidad sin prosperidad humana.

La fuerza laboral de las comunidades indígenas actuales, descendientes y herederos de la gran civilización maya, es usada en los trabajos peor pagados en la cadena.

Que diga la industria, que clama en torno a Xcaret: ¿cuál es el promedio salarial de sus trabajadores?

Valga reconocer, Xcaret es uno de los grupos que mejores salarios paga, sin embargo, los montos están por debajo de la línea de pobreza laboral Coneval, que es de 12 mil y pico de pesos mensuales.

DE LA MILPA AL TURISMO

¿En qué condiciones viven los mayas que son sacados de sus comunidades para ir a trabajar al gran turismo?

Hay más de 400 asentamientos irregulares en Cancún, aunque oficialmente “sólo” reconocen más de 200(¡!). Ahí viven los mayas en las ciudades turísticas. “Trabajan en el paraíso y duermen en el infierno”, dice el estribillo del pueblo.

¿Y la 4T? Dedicada al frívolo “México está de moda”. Solo administrando el turismo; sin una política de Estado para atender este tumor de la economía; genera riqueza que se va al extranjero y la pobreza que se queda.

Los mayas que viven en las comunidades, siguen viviendo en la miseria de siempre y ahora peor, con la llegada del turismo. Sus jóvenes, en lugar de trabajar la tierra, se van a las grandes ciudades a trabajar de peones albañil o meseros mal pagados.

La marca maya es la que brilla; el mejor anzuelo para atraer turismo. Xcaret responsable, sí!; no es el único, sí! Es un tema estructural en la industria y qué bueno que se puso en el foco.

EL USO DE LA MARCA

Otra vez la misma pregunta: ¿Qué reciben las comunidades indígenas en Quintana Roo; han mejorado o empeorado sus condiciones de vida con el gran turismo de clase mundial? Alguna vez se habló de un peso por cada habitación que se renta; no prosperó.

Por eso el amparo ante la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde el ministro presidente, indígena de Oaxaca, atrajo el amparo y lo sometió al pleno, mismo que revocó el amparo a Xcaret y lo obliga a no usar la marca maya. Siete votos contra dos.

¡Escándalo! “Todos” los empresarios a favor de Xcaret.

El problema no es Xcaret por sí solo. Es el modelo que está agotado para decirlo con palabras suaves; está podrido, para ser más realista.

La 4Transformación -primero y segundo piso-, dejó fuera de agenda al turismo. Simplemente lo sigue abanicando como si fuera la panacea ofrecer trabajo barato.

POR EL BIEN DE POCOS, PRIMERO LOS BARONES

En Quintana Roo, uno de los cinco estados más obradoristas del país: “por el bien de pocos, primero los barones del turismo…”

Salarios precarizados en México, igual para mandos medios y altos. Las mismas empresas en otros polos del mundo, los trabajadores ganan mucho mejor. ¿por qué en Quintana Roo son los más bajos?

¿CONTRAPRESTACIÓN POR USAR EL PATRIMONIO MAYA?

Usan y abusan de la marca maya y de los mayas vivos, “venden” que sus sirvientes en la hotelería son “descendientes originales” de los mayas y la mayoría habla lengua materna.

Así lo comercializan sin retribución alguna, no necesariamente a ellos, sino a sus comunidades; tampoco contemplan que tengan desarrollo sano en sus mismas comunidades, apoyando acciones productivas, desde la milpa, con toda su cultura, hasta proyectos frutícolas, hortícolas, avicultura, ganadería menor, turismo alternativo. Proyectos con dignidad.

Ojalá y el caso Xcaret ponga en la agenda nacional el análisis del turismo que tenemos y formas de transformarlo, porque ahora, ni siquiera es tema. Los candidatos y candidatas a gobernar Quintana Roo ¿tendrán este talante que requiere Quintana Roo?: una visión de Estado para el turismo. Va a tomar el toro por los cuernos o seguirán escurriendo el bulto del modelo agotado del turismo en México y Quintana Roo, la más neoliberal de las economías. Usted tiene la última palabra.