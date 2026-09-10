Trump promete 5 mil dólares a cada adulto si republicanos mantienen control del Congreso

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió entregar 5 mil dólares a cada adulto estadounidense si el Partido Republicano conserva el control del Congreso en las elecciones de medio término de noviembre, aunque no explicó cómo sería financiado el eventual pago.

Durante una convención republicana celebrada en Texas, Trump presentó la propuesta como el “dividendo Trump” y la condicionó al triunfo de su partido en los comicios legislativos.

“Así que, si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5.000 dólares. Se llamará el dividendo Trump”, afirmó ante sus simpatizantes.

El mandatario no precisó el origen de los recursos necesarios para financiar la propuesta ni ofreció detalles sobre los requisitos, mecanismos o plazos para una eventual entrega.

“Nuestro país está generando muchísimo dinero”, respondió al referirse a la disponibilidad de fondos.

El ofrecimiento surge en momentos en que los republicanos enfrentan una cerrada contienda para conservar sus mayorías en el Congreso y cuando las encuestas muestran una competencia especialmente complicada por el control de la Cámara de Representantes.

De acuerdo con el agregador de encuestas Decision Desk HQ, las proyecciones apuntaban a una ventaja demócrata para hacerse con la Cámara Baja, mientras la disputa por la mayoría del Senado se mantenía prácticamente empatada.

Las elecciones de medio término suelen representar un desafío para el partido que ocupa la Casa Blanca, que históricamente tiende a perder escaños en la Cámara de Representantes.

A petición de Trump, el Partido Republicano convocó esta semana una inusual convención nacional, pues este tipo de encuentros normalmente se realizan durante los años de elecciones presidenciales para formalizar la candidatura a la Casa Blanca.

La reunión, marcada por el protagonismo del presidente, contó con integrantes de su gabinete, legisladores, figuras del espectáculo y dirigentes conservadores, quienes defendieron las políticas de la administración en temas como economía y migración.

Trump pronunció un discurso de más de una hora durante la jornada del miércoles, en el que incorporó el ofrecimiento de los 5 mil dólares como parte de su mensaje electoral rumbo a noviembre.

No es la primera ocasión en que el mandatario plantea entregar directamente recursos a los estadounidenses.

Al inicio de su actual administración, el entonces Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encabezado por Elon Musk, promovió la posibilidad de entregar un “dividendo” a más de 79 millones de hogares, propuesta que finalmente no se concretó.

A principios de este año, en medio de la confrontación comercial por los aranceles, Trump también planteó entregar cheques por 2 mil dólares a ciudadanos de ingresos medios y bajos, iniciativa que hasta ahora tampoco se ha materializado.

En las elecciones del próximo 3 de noviembre estarán en disputa los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 lugares del Senado, en una contienda que definirá el control del Congreso durante los últimos dos años del actual periodo presidencial.