Sheinbaum atribuye críticas de Estados Unidos a campaña electoral: “México no es piñata de nadie”

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó a la campaña electoral de Estados Unidos las recientes críticas contra México y pidió que el país no sea utilizado como tema político rumbo a las elecciones de noviembre.

Durante la conferencia matutina de este 10 de septiembre, la mandataria respondió a declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien señaló que México no estaría haciendo lo suficiente en algunos de los temas que forman parte de la relación bilateral.

Sheinbaum consideró que este tipo de señalamientos deben entenderse en el contexto del proceso electoral estadounidense y exigió respeto hacia México.

“Yo considero que es parte de la campaña electoral de Estados Unidos. Ellos tienen elección en noviembre. Y, como hemos dicho, que no usen a México en su campaña. Estados Unidos tiene sus problemas. Entonces, no se debe usar a México como parte de la campaña electoral de Estados Unidos”, afirmó.

La presidenta sostuvo que recientemente han vuelto a surgir expresiones que, desde su perspectiva, pretenden colocar a México en el centro de la discusión política estadounidense.

“Nuevamente están queriendo usar a México y no está bien (…) México no es piñata de nadie, se le respeta”, expresó.

Durante la misma conferencia, Sheinbaum retomó un reportaje sobre una práctica atribuida a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) denominada “fentanyl walking”, mediante la cual agentes habrían permitido que cargamentos de fentanilo continuaran en circulación mientras recopilaban evidencias para construir investigaciones contra redes de distribución.

Según la información citada por la mandataria, la estrategia habría sido aplicada en Nuevo México y actualmente es objeto de cuestionamientos de autoridades que exigen explicaciones sobre su funcionamiento.

Sheinbaum mencionó un operativo en el que presuntamente se permitió que un cargamento de hasta 74 mil pastillas permaneciera en manos de traficantes mientras avanzaba la investigación.

La presidenta comparó esta práctica con el operativo “Rápido y Furioso”, desarrollado años atrás por autoridades estadounidenses y en el que se permitió el seguimiento de armas que posteriormente ingresaron ilegalmente a México.

“De cuenta un Rápido y Furioso, pero allá, pero con droga, no con armas”, señaló.

La mandataria utilizó el caso para cuestionar las críticas provenientes de Estados Unidos sobre las acciones mexicanas contra el narcotráfico y reiteró que ambos países deben atender sus respectivas responsabilidades.

En otro tema de la relación bilateral, Sheinbaum informó que continúan los avances en las negociaciones comerciales después de la reunión sostenida un día antes con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick.