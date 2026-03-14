Turistas europeos descubren Ichkabal y prolongan su estancia en Bacalar

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BACALAR.- la zona arqueológica de Ichkabal se ha convertido en un nuevo imán turístico para el sur de Quintana Roo, particularmente entre viajeros europeos que buscan experiencias culturales y destinos alejados de las grandes multitudes.

De acuerdo con el director de Turismo de Bacalar, Hiram Gómez Koyoc, los vestigios prehispánicos representan ahora un punto clave para fortalecer la oferta cultural del destino, al permitir que los visitantes conecten con la historia milenaria del pueblo maya y permanezcan más días en la región.

Turismo europeo impulsa el destino

El funcionario explicó que en las últimas semanas se ha registrado un aumento en la llegada de turistas provenientes de Europa, principalmente de España, Reino Unido, Alemania y Francia.

Según indicó, estos visitantes llegan atraídos por la combinación de atractivos que ofrece el destino, como la famosa Laguna de Bacalar, el ambiente del Pueblo Mágico y ahora también la experiencia cultural que brindan las ruinas de Ichkabal.

“Se ha reforzado la promoción de Bacalar para mostrar que además de la laguna existe un importante patrimonio arqueológico. Esto permite ampliar la estancia de los turistas y atraer nuevos mercados”, señaló.

Afluencia en aumento

Aunque el funcionario no precisó cifras exactas de visitantes, comentó que ya se solicitó al Instituto Nacional de Antropología e Historia información oficial sobre la afluencia registrada en lo que va de 2026.

Indicó que uno de los factores que ha impulsado la llegada de visitantes es que el acceso a Ichkabal se mantiene gratuito, lo que ha favorecido que el sitio reciba turistas diariamente.

Promoción internacional

Gómez Koyoc señaló que esta condición también forma parte de la estrategia de promoción turística del destino, ya que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha anunciado que la entrada al sitio arqueológico permanecerá sin costo durante este año.

Esto, afirmó, permite que más viajeros incluyan el sur del estado dentro de sus itinerarios y facilita posicionar a Bacalar en nuevos mercados turísticos durante ferias nacionales e internacionales.

Expectativa para Semana Santa

Con base en la tendencia actual, el funcionario estimó que la afluencia turística podría incrementarse significativamente durante el periodo de la Semana Santa, con expectativas de alcanzar ocupación total en los hoteles del destino.