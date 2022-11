Una mexicana desapareció en Perú tras visitar a su novio: sospechan fue descuartizada

Comparte esta Noticia

LIMA.- Blanca Arellano Gutiérrez había encontrado el amor por Internet y decidió dar un gran paso en su relación con un joven peruano estudiante de medicina. De esa manera, la mujer de 55 años salió de su hogar en Atizapán, Estado de México, rumbo a Lima, Perú, para encontrarse con su enamorado; sin embargo, tres meses después de que se fue al país sudamericano, su familia no ha sabido nada de ella y se presume que habría sido asesinada.

En Perú trascendió que el pasado 10 de noviembre, un grupo de pescadores encontró restos de un cuerpo en la orilla de la playa de la localidad peruana Huacho. Los restos son de una mujer quien fue desmembrada y ya no tenía órganos. Entre las partes del cuerpo fue hallado un brazo derecho en cuya mano estaba colocado un anillo, mismo que podría ser de Blanca, ya que su familia aseguró que siempre lo usaba.

Blanca conoció a Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto con quien comenzó una relación amorosa por las redes sociales, situación que llevó a la mujer a viajar a Perú desde el pasado 27 de julio. Pero la mexicana dejó de mantener comunicación con su familia a partir del 7 de noviembre, por lo que sus familiares y amigos comenzaron con su búsqueda al notificar a las autoridades locales y al pedir ayuda por medio de Facebook.

“Blanca Olivia Arellano Gutiérrez (ciudadana mexicana) viajó el 27 de julio a la ciudad de Lima Perú a la cual llegó el 28 de julio a las 2:45 en el aeropuerto Jorge Chávez. Ahí la recogió su pareja sentimental Juan Pablo Villafuerte Pinto, oriundo de Perú y estudiante de la carrera de medicina humana en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez en el poblado de Huacho.

El lunes 7 de noviembre fue el último día que tuvimos contacto y a su vez fue el último día que se conectó a todas sus redes. Sólo contamos con el número de México. El teléfono peruano lo contrató y/o lo compró Juan Pablo Villafuerte pinto y nadie lo tiene al igual que su dirección.

Sabemos que vivía a 15 minutos del mar y muy cerca de la universidad y un mercado. Al ponernos en contacto con Juan Pablo Villafuerte Pinto, comentó que ella se había trasladado a Lima para regresar a México el domingo 6 de noviembre (cabe aclarar que ni sus familiares ni amistades de Blanca Arellano Gutiérrez corroboran esa información. A nadie les comentó tal cosa), Juan Pablo Villafuerte no nos dio la dirección ni el número celular y cerró redes sociales”.

El novio de Blanca se niega a cooperar

Karla Arellano, la sobrina de Blanca, también pidió ayuda en las redes sociales: “Jamás creí estar publicando este tipo de situaciones, uno cree que nunca pasaría por esto pero hoy con mi corazón totalmente destrozado quiero pedirles su apoyo y difusión a los medios correspondientes para encontrar a mi Blanca Olivia Arellano Gutiérrez.

Su pareja sentimental Juan Pablo Jesus Villafuerte Pinto se niega a dar información que nos ayude con su paradero, el (sic) era la única persona de contacto y la última en ver con vida a mi tía. Te estamos buscando y no pararemos hasta encontrarte! ¡No estamos todas!”, indicó la sobrina, quien además dio a conocer parte de las conversaciones que tuvo con el novio de su tía, las cuales fueron publicadas por el medio local El Comercio.

En la plática entre Karla Arellano y Juan Villafuerte, la sobrina de la mujer le pidió que le comentara que se comunicara con ellos porque habían pasado varios días sin tener noticias de su tía, “Crees que puedas comentarle que se comunique con nosotros, por favor?? Ella está bien?”. A lo que el peruano respondió que ya no estaba con ella porque se había ido a Lima para regresar a México, pues se había aburrido de él.

Aunque el principal sospechoso de la desaparición de Blanca envió una captura de pantalla sobre su supuesta conversación de despedida, la familia de la mujer dudan de la veracidad de la plática ante las inusuales respuestas que presuntamente dio Blanca: “Tú también”, “Ok”.

Karla informó que jamás supo la ubicación exacta de su tía desde que llegó a Perú, solo supo que estaba con Juan Villafuerte quien vivía cerca de una zona pesquera. La familia de la mujer sabía que Blanca había planificado su viaje para estar un buen tiempo en Perú ya que podría costear estar como turista hasta enero de 2023, versión que contrastó con la declamación del estudiante peruano que afirmó que incluso no había sido novio de la mujer y que todo lo que él hizo fue ayudar a “una indigente”.

“Hola, en primer lugar yo no era ningún novio, ella se encontraba como indigente, sin lugar donde vivir y mi único delito fue alcanzarla y dinero de vez en cuando (sic) para que pueda comer. En su mal estado de salud mental habrá confundido las cosas y su sobrina no puede dar colgando mis fotografías como si yo fuese un criminal, eso está mal. Yo no me escondo de nadie porque no hice nada malo”, dijo Juan Villafuerte.

Por la anterior, la embajada de México en Perú, emitió un comunicado sobre el caso el cual ya está bajo investigación. Aseguró que se mantienen en constante comunicación con la familia de Blanca Arellano para dar celeridad sobre el paradero de la mujer, La familia de la turista mexicana en Perú espera los resultados de ADN que practicarán a los restos del cuerpo encontrado para conocer si se trata del cadáver de la mujer que lleva siete días desaparecida.

Fuente: El Heraldo de México