Va Por México elegirá por consulta a su candidato presidencial para 2024

Comparte esta Noticia

Fuente: Laura Lovera

CIUDAD DE MÉXICO.- Marko Cortés, presidente nacional del PAN, dio a conocer que el bloque opositor Va por México realizará una consulta popular para que también la ciudadanía elija a su próximo candidato presidencial para 2024.

El dirigente del Partido Acción Nacional indicó que la coalición consultará a la sociedad civil para elegir al responsable de construir en los próximos meses el más amplio ‘Frente Por México’.

“La candidatura será decidida por todos los mexicanos no sólo por la militancia de acción nacional. Los tiempos y las circunstancia del país así lo exige y a diferencia de Morena, nosotros sin vamos a respetar la constitución”.

Asimismo, destacó que la consulta está abierta toda la sociedad civil, que quiera cambiar el rumbo de México y a que diferencia de Morena, ellos no tendrán invitados VIP.

“Nosotros sí consultaremos a la sociedad. Acá podrán participar todos todos los que quieran elegir al responsable para construir el frente, todos quienes vean que las cosas en México van de mal en peor y quieren corregir el rumbo, acá no hay invitados de primera no son invitados VIP como ocurren ya saben dónde aquí construir el frente podrán participar aquí será un proceso con reglas claras un proceso abierto e imparcial donde la gente decide a quien quiera”, señaló Cortés

Por su parte, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, habló sobre la importancia de construir un nuevo pacto social con el ciudadano.

Además, criticó a la 4T asegurando que sólo han entregado a la nación división en vez de esperanza.

“Antes vendieron esperanza y la hicieron pedazos nos entregan división odio resentimiento y venganza… Ahora a la libertad y a la democracia hay que defenderlas”, dijo Alito Moreno.

De igual forma, aseguró que la coalición tiene la oportunidad de cambiar el rumbo del país y tiene la certeza de que el Frente Amplio por México ganará en 2024.

“Lo digo con toda claridad, vamos a llegar a el camino y no será fácil, con obstáculos y resistencias política, la fuerza del estado, pero no nos asustan. Este gobierno no nos van a ganar, los vamos a detener”, exclamó el presidente del PRI.

Posteriormente, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, se pronunció con respecto a la unión de los partidos y señaló que cualquier otro partido puede unirse al Frente Amplio.

“No están cerradas las puertas para ningún partido que quiera sumarse a los esfuerzos a este ejercicio ciudadano. La verdadera oposición está y debe seguir aquí”.

Afirmó que tantos los partidos como la sociedad civil se necesitan mutuamente y destacó el compromiso que el PRD tiene frente al país.

“Nuestra lucha sí da frutos, si hay oposición y la verdadera posición está hoy aquí y si lo enfocamos desde otra perspectiva, visto en su conjunto, todo ello demuestra que nos necesitamos mutuamente… todos, partidos políticos y sociedad civil.

El PRD como la vertiente de izquierda socialdemócrata de esta coalición aprovechamos desde luego aquí en subrayar aspectos que se han dicho pero especialmente nuestro compromiso frente al país”, manifestó Zambrano.

Fuente: El Sol de México