Detienen a exdirector de Pemex tras denuncia por presunta violencia familiar

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CIUDAD DE MÉXICO.- Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, fue detenido en la Ciudad de México, luego de la denuncia por violencia familiar presentada en su contra por su pareja, la académica María Felicia Jiménez.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el aseguramiento ocurrió a las 17:32 horas del 7 de julio. Tras su captura por elementos de la policía ministerial, fue puesto a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público Común, en las instalaciones ubicadas sobre la calle Monte Albán, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez. Al momento de la consulta, su estatus aparecía como “en traslado”.

La ficha oficial señala que Rodríguez Padilla mide aproximadamente 1.78 metros, es de tez blanca, cabello blanco y al momento de su detención vestía playera blanca y pantalón de vestir.

El sitio donde fue asegurado se localiza sobre la calle Monte Albán, entre Diagonal San Antonio, Eje Central Lázaro Cárdenas, Doctor Velasco, Doctor Jiménez y Doctor Lavista, en la Ciudad de México.

Según María Felicia Jiménez, las agresiones comenzaron en 2022 y se intensificaron después de que Rodríguez Padilla asumiera la dirección de Pemex.

La académica también denunció haber sido víctima de presuntas intimidaciones. Afirmó que cada vez que advertía que acudiría ante las autoridades, el exfuncionario respondía que sería su palabra contra la de él.

La denuncia formal por violencia familiar fue presentada ante la Fiscalía de la Ciudad de México después de que se difundiera un video en el que presuntamente se observa una agresión ocurrida el 15 de marzo de este año frente al hijo menor de edad de la pareja.

Como parte de las acciones de protección, la Fiscalía de Morelos otorgó medidas cautelares a María Felicia Jiménez mientras continúan las investigaciones.

El pasado 26 de junio, Rodríguez Padilla informó mediante un posicionamiento público que decidió separarse de “cualquier cargo público” para enfrentar el proceso únicamente como ciudadano y evitar cualquier posible interferencia en las indagatorias.

“Por el bienestar de mi familia, pido respetuosamente la discreción y prudencia necesarias para no afectar a mis hijos durante este proceso”, expresó en ese mensaje.

Asimismo, sostuvo que colaborará con las autoridades competentes y manifestó su confianza en que los hechos sean esclarecidos “con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia”.