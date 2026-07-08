Sheinbaum rechaza acusaciones de “narcogobierno” y afirma que carecen de sustento

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los señalamientos que califican como un “narcogobierno” a su administración y a la del expresidente Andrés Manuel López Obrador forman parte de una campaña para desacreditar a ambos gobiernos y sostuvo que esas acusaciones no tienen fundamento.

Durante la conferencia matutina de este 8 de julio, la mandataria afirmó que los resultados obtenidos en materia de seguridad desmienten ese tipo de señalamientos.

“Campaña negra, pagada con mucho gobierno, para desacreditar a nuestro gobierno, el gobierno del Presidente López Obrador, pero no tienen ninguna base, los resultados que tenemos en seguridad son enormes”, expresó desde Palacio Nacional.

En ese contexto, Sheinbaum retomó las declaraciones realizadas recientemente por el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, e insistió en que el exdiplomático faltó a la verdad respecto al caso de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

“Se le mintió al Gobierno de México en su momento y la prueba es la exposición del avión; ayer Rosa Icela presentó cómo fue este proceso. ¿Qué argumentos adicionales podemos dar aparte de la declaración de Ken Salazar? La detención de Ovidio Guzmán, la detención de muchos otros vinculados con este cártel”, señaló.

La presidenta también hizo referencia a la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán durante el gobierno de Vicente Fox y a la posterior sentencia dictada contra Genaro García Luna en Estados Unidos.

“Durante el Gobierno de Fox se fuga de la cárcel el Chapo Guzmán y no es detenido hasta 2014, pero del 2001 al 2014 no hay detención de él y además está ya la sentencia de García Luna, donde el propio jurado dice que había vínculos y recibía dinero de ese grupo delictivo”, afirmó.

En la entrevista citada por la mandataria, Ken Salazar sostuvo que nunca tuvo evidencia que vinculara al expresidente Andrés Manuel López Obrador con actividades del crimen organizado.

“Yo nunca tuve evidencia de que estuviera haciendo cosas de ese tipo, esa evidencia nunca se me presentó. Yo le tengo respeto al presidente López Obrador (…) yo nunca conocí que eso ocurriera”, declaró el exembajador.