Exembajador Ken Salazar niega que EU conociera operación para capturar a “El Mayo” Zambada

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WASHINGTON.- El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que el gobierno estadounidense no tuvo conocimiento previo de la operación que derivó en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López.

En una entrevista con Jorge Ramos, el exdiplomático afirmó que la acción no fue organizada por autoridades estadounidenses y sostuvo que esa versión fue comunicada oportunamente a funcionarios mexicanos.

“Miren, de la operación no lo sabíamos nosotros, no la sabía los Estados Unidos, no lo sabía nadie de los Estados Unidos y eso se lo comuniqué muy claramente a todos los oficiales de México, también el fiscal Garland y otros en mucha comunicación para decirlo claro, no fue nuestra operación”, declaró.

Al ser cuestionado nuevamente sobre una posible participación de Estados Unidos en la detención, Salazar respondió únicamente: “Participamos en detenerlos en llegar acá”.

Las declaraciones fueron realizadas tres días antes de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum acusara al FBI de presuntamente ocultar su intervención en la captura de Zambada y planteara la posibilidad de que Salazar hubiera mentido al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la entrevista, el exembajador también reconoció las acciones emprendidas por la administración de Claudia Sheinbaum en materia de extradición de presuntos integrantes del crimen organizado hacia Estados Unidos.

Según explicó, durante el gobierno anterior Washington había solicitado el traslado de personas que ya se encontraban recluidas en prisiones mexicanas, proceso que, dijo, comenzó a concretarse con la actual administración federal.

“Lo hemos visto y la presidenta Claudia Sheinbaum con su nuevo equipo, con Omar García Harfuch, han hecho bastante de este trabajo. Nosotros le habíamos hecho estas peticiones al gobierno anterior que deberían de llevar a estos (narcotraficantes) que ya estaban muchos de ellos en las prisiones de México, extraditarlos a los Estados Unidos. Eso pasó ya llegando la presidenta Sheinbaum”, expresó.

El pasado 7 de julio, durante la conferencia matutina de la presidenta, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que, de confirmarse la participación del FBI en la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida el 25 de julio de 2024, sin notificar previamente al gobierno mexicano, podría configurarse una violación a la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

“Las versiones son contradictorias, alguien mintió. De confirmarse la participación del FBI sin informar al gobierno de México representa una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de los Estados Americanos, a la Constitución de México y a la Ley de Seguridad. Lo más relevante, en su caso, es quién hace y quién ha hecho acuerdos con la delincuencia organizada. El gobierno mexicano no hace pactos criminales con nadie”, afirmó la funcionaria.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR) revisarán si Ken Salazar incurrió en alguna irregularidad en caso de comprobarse que ocultó información o proporcionó datos falsos al gobierno mexicano sobre la participación de agentes del FBI.

La mandataria recordó que los embajadores cuentan con inmunidad diplomática, aunque subrayó que será necesario determinar si existió alguna conducta que deba investigarse.

“Es algo que tienen que revisar tanto Relaciones Exteriores como la Fiscalía General de la República; obviamente, todos los embajadores gozan de inmunidad diplomática (…). Entonces es muy relevante si un embajador de los Estados Unidos le mintió al gobierno de México”, señaló.