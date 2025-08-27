Van más de 30 mil detenidos por delitos de alto impacto de octubre de 2024 a la fecha: García Harfuch

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, brindó un informe sobre las acciones en materia de seguridad que se han realizado en el país.

“Del 1 de octubre de 2024 al 25 de agosto de 2025 se han alcanzado los siguientes avances: más de 30 mil personas han sido detenidas por de alto impacto, se han asegurado 15 mil 496 armas de fuego y cerca de 240 toneladas de droga aseguradas, entre ellas 3.5 millones de pastillas de fentanilo.

“En 21 Estados de la República, el Ejército y la Marina han inhabilitado mil 356 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina, en lo que va de la administración se han asegurado más de 47 toneladas de cocaína en acciones marítimas”, informó.

Agregó que “en los últimos 15 días han sido detenidos operadores de organizaciones delictivas y personas vinculadas con homicidios, tráfico de droga, extorsión, venta de armas y secuestro, que generaban violencia en diferentes Estados de la República”.

García Harfuch detalló que estos aseguramientos han representado una afectación de 7 mil millones de pesos para el crimen organizado.

“Con las operaciones ya mencionadas hemos evitado el consumo de millones de dosis de droga y el enriquecimiento de grupos delictivos”, apuntó.

El titular de la SSPC agradeció y reconoció el apoyo, así como la coordinación entre el gabinete de seguridad y las diversas autoridades estatales del país, lo cual ha permitido ejecutar acciones más eficaces para detener a generadores de violencia, desarticulando sus redes y debilitando su capacidad operativa.

Fuente: Excélsior/El Financiero