Respalda Estefanía Mercado plan federal antisargazo

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado Asencio, afirmó que el plan integral contra el sargazo que prepara el Gobierno de México permitirá reforzar las acciones para enfrentar el recale de la macroalga y fortalecer la estrategia aplicada en las costas del municipio a partir de 2027.

Señaló que en las próximas semanas el Gobierno federal dará a conocer los detalles del programa anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual contempla nuevas medidas para atender uno de los principales problemas ambientales que enfrenta el Caribe mexicano.

Indicó que el proyecto incluirá el fortalecimiento de la estrategia de contención mediante la incorporación de más embarcaciones sargaceras y barreras marinas para recolectar la macroalga antes de que llegue a las playas.

También destacó las gestiones realizadas por la gobernadora Mara Lezama para impulsar la participación de la Federación en el combate al sargazo y recordó que recientemente la presidenta de México recorrió la costa de Quintana Roo para conocer las zonas con mayor afectación.

En otro tema, informó que su administración mantiene un programa de obra pública enfocado en la repavimentación de vialidades, rehabilitación de centros de salud, parques, espacios deportivos, infraestructura social, así como mantenimiento de pozos de absorción y banquetas.

Asimismo, adelantó que en los próximos días presentará un proyecto para la recuperación del centro de Playa del Carmen y señaló que continúan las mesas de trabajo con representantes del sector empresarial para impulsar acciones de simplificación administrativa, entre ellas la creación de una ventanilla única para agilizar trámites y fortalecer la actividad económica del municipio.