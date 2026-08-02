Inspeccionan autoridades Hotel Coralina tras denuncia por presuntas restricciones en playa pública

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PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno municipal de Playa del Carmen realizó un operativo de inspección en el Hotel Coralina, luego de que una ciudadana denunciara en redes sociales la presunta colocación de barreras alrededor de los camastros del establecimiento para limitar el acceso a una zona de playa de uso público.

En respuesta a la denuncia, personal de la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) acudió al sitio para verificar el cumplimiento de la normatividad y constatar que no existieran obstáculos o restricciones indebidas para residentes y turistas.

La administración municipal reiteró que las playas en México son bienes de uso público y que el libre acceso está garantizado por la legislación vigente, por lo que ningún particular o establecimiento puede impedir el tránsito o disfrute de estos espacios.

El Ayuntamiento señaló que garantizar accesos seguros, dignos y libres al mar es una prioridad de la actual administración, al tratarse de un derecho de toda la población.

Asimismo, informó que continuará realizando operativos permanentes de vigilancia y supervisión, en coordinación con los sectores involucrados, para asegurar que las playas permanezcan abiertas y accesibles para todas las personas.

Finalmente, el gobierno encabezado por la presidenta municipal Estefanía Mercado reafirmó su compromiso de hacer cumplir la ley y proteger el patrimonio natural del municipio, con el objetivo de preservar las playas como espacios públicos de convivencia y disfrute colectivo.