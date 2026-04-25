¿Verdemorenismo con calzones de mujer?

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Signos

Que sí, que Citlalli dice que si Marín es un factor en contra de la alianza verdemorenista en el país -la que sólo podría garantizarse regalándole a los verdes las cinco candidaturas a los diecisiete Gobiernos estatales en disputa que los verdes piden, empezando con la de San Luis Potosí y siguiendo con la de Quintana Roo- su partido y su Presidenta de la República se doblegarían con todo gusto ante el Niño Verde. Porque para poder construir el ‘segundo piso’ de la ‘cuarta transformación’ necesitan ese diez por ciento del voto parlamentario que él representa para el mayoriteo que exige la aprobación de las reformas constitucionales del Bienestar. Y que entonces tendrían que ir a las urnas con una candidatura verde y que, en el caso de Quintana Roo, más convendría que fuera mujer, para continuar con la defensa de ‘la causa humanista de corazón feminista’ y de convergencia marista y claudista y obradorecologista; causa de la que procede, como defensora de las luchas por la equidad de género y como titular de la Secretaría de la Mujer que ha sido, la hoy Secretaria de Elecciones del partido presidencial de la Regeneración Nacional y dirigente convencida de la alianza verdemorenista en el país por las conquistas de la regeneración moral, Minerva Citlalli Hernández Mora, una de las mayores y más influyentes consejeras de la Presidenta de la República.

(Bueno, la presente es sólo una consignación especulativa, aunque atribuible a la interpretación de alguien en las inmediaciones de la feminista en cuestión y defensora a ultranza, eso sí, como queda dicho, de mantener la alianza del partido de la Presidenta con el del Niño Verde, y dígase lo que se diga de las rapacidades y las abyectas maneras suyas de condicionar a todos los liderazgos presidenciales que han querido contar con sus pírricos votos y a cambio de los cuales le han tenido que respetar sus desmedidos intereses y sus drogadictos comportamientos criminales).

SM