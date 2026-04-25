Festeja Mara Lezama a la niñez con festivales simultáneos en los 11 municipios de Quintana Roo

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ISLA MUJERES.— En una jornada marcada por la alegría y la convivencia familiar, miles de niñas y niños de 125 comunidades rurales y la zona maya celebraron de manera simultánea el “Día de la Niña y el Niño”, en un esfuerzo institucional encabezado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el Sistema DIF estatal.

La titular del Ejecutivo dio inicio a las festividades en la comunidad de Francisco May, en la zona continental de Isla Mujeres. Durante el evento, subrayó que el objetivo de realizar estos festivales en los rincones más alejados del estado es cerrar las brechas de desigualdad, garantizando que todos los menores, sin importar su ubicación geográfica, tengan acceso a espacios de recreación, cultura y sano esparcimiento.

“Este gobierno humanista trabaja todos los días por el bienestar y desarrollo integral de la niñez, priorizando su felicidad, educación y el respeto pleno de sus derechos para que nadie se quede atrás”, afirmó la mandataria, quien estuvo acompañada por la presidenta municipal, Atenea Gómez Ricalde.

La celebración simultánea fue coordinada por la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, quien encabezó festejos en comunidades de Benito Juárez. El operativo estatal contó con el respaldo de dependencias de los tres órdenes de gobierno, voluntarios y ayuntamientos, logrando llevar espectáculos infantiles, dinámicas recreativas y obsequios a cada municipio de la entidad.

Verónica Lezama destacó que el organismo a su cargo refrenda el compromiso de trabajar de manera cercana a la gente, promoviendo entornos de inclusión y amor donde cada infante pueda crecer con igualdad de oportunidades. Con esta movilización estatal, el Gobierno de Quintana Roo reafirma su compromiso con el desarrollo de las nuevas generaciones, consolidando espacios que fortalecen el tejido social desde la infancia.