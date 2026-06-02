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La última palabra

– Sube el tono la presidenta Claudia Sheinbaum en el caso Maru Campos y exige a Ronald Johnson “respeto y no intervención”.

Por Jorge A. Martínez Lugo

Desde la mañanera de este 2 de junio la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió un poderoso y directo mensaje: “Recordar que es muy importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración”.

“Los embajadores tienen que ser muy respetuosos de los asuntos internos de los países; nuestros embajadores no opinan sobre los asuntos internos de los países”.

Es un posicionamiento nuevo de la presidenta, que se expresa un día después que el embajador estadunidense afirmó que la guerra contra el narcotráfico no se debe politizar porque perdemos ambos países y ganan los narcos.

La presidenta, sin mencionar el nombre del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, fue más directa y cambió al singular: “Que el embajador se quede en el tema bilateral; que respete los asuntos internos de nuestro país, porque los asuntos de México corresponden a las y los mexicanos”, remató. Usted tiene la última palabra.