(Video) Incendio en turbina de avión provoca aterrizaje de emergencia en Guadalajara

GUADALAJARA.- Una explosión en la turbina de un avión de la empresa Viva Aerobus provocó momentos de pánico entre los pasajeros, hasta que el aparato aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco.

La aeronave había despegado desde la misma terminal con rumbo a Los Ángeles, pero cuando aún volaba sobre la ciudad la turbina comenzó a incendiarse.

A través de redes sociales una mujer que se encontraba abordo del avión en el momento del incidente acusó que la tripulación manejó mal la situación, ya que no daba información a los pasajeros.

“¡La forma en que @VivaAerobus manejó esta situación es ASQUEROSA! ¡Ninguna comunicación de ninguno de los tripulantes de vuelo a las personas que pensaban que estábamos a punto de morir! NO VUELE ESTA AEROLÍNEA”, escribió Kimberly García en su cuenta de Twitter, acompañando el texto con un video donde se observa la turbina derecha ardiendo.

The way that @VivaAerobus handled this situation is DISGUSTING! No communication from any of the flight crew to the people thinking we were about to die! DO NOT FLY THIS AIRLINE pic.twitter.com/ql1v6cWLXS